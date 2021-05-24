سامسونج تكشف عن جهاز ”Galaxy Tab A7 Lite” اللوحي الجديد

تستعد شركة سامسونغ العملاقة للتكنولوجيا، لإطلاق جهازها اللوحي الجديد منخفض التكلفة Galaxy Tab A7 Lite.
ونشرت الشركة المصنعة صورًا رسمية للجهاز القادم ورسومًا توضيحية تُظهر الجهاز اللوحي بوضوح.
ويتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 12.4 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل وإطارات كبيرة إلى حد ما من جميع الجوانب.
وسيعمل الجهاز بمعالج Helio P22T، وسيكون مصحوبًا بـ 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 غيغابايت أو 64 غيغابايت من ذاكرة التخزين الثابت، مع بطارية 5100 مللي أمبير في الساعة، ونظام أندرويد 11، ويدعم اتصال واي فاي وبلوتوث 5.0.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد Galaxy Tab A7 Lite بنظام تحديد المواقع العالمي. وسيتم تمثيل الكاميرا الرئيسية بمستشعر 8 ميغابكسل، وسيلتقط سيلفي الكاميرا صورًا بدقة 5 ميغابكسل.
ومن المتوقع أيضًا إصدار طراز أغلى قليلًا من الجهاز بدعم إضافي لـ 4G LTE، كما يتوفر بلونين: أسود ورمادي، ومن المرجح أن يتم الإطلاق الرسمي في أوائل يونيو.
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