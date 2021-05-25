Sportage المعدَّلة من كيا تصل أسواقا جديدة

أعلن وكلاء شركة كيا أن سيارات Sportage الجديدة بنسخة Black Edition ستصل قريبا السوق الروسية وعددا من أسواق آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Sportage التي طرحت العام الماضي، وكونها مخصصة لعشاق اللون الأسود فقد غطى هذا اللون كامل أجزائها الخارجية بما في ذلك الشبك الأمامي وممتصات الصدمات وأقراص العجلات والإطارات المحيطة بالمصابيح والفتحات الهوائية.

كما طغى اللون الأسود على الأجزاء الداخلية لهذه المركبة أيضا، إذ استبدلت الملحقات اللماعة أو المطلية بالكروم بأجزاء سوداء اللون،وحصلت هذه السيارة على مقاعد جديدة بتطريزات خاصة.

ويأتي هيكل هذه المركبة بطول 4أمتار و 48 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 164 سم، اما العجلات فأتت بأقراص ذات تصميم رياضي مقاسها 17 إنشا.

وحصلت هذه السيارة أيضا على أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والزجاجين الأمامي والخلفي، وعلى نظام مولتيميديا متطور، وشاشة لمسية يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتشغيل المحرك وأجهزة التكييف عن بعد.

وستطلق منها نسخ تعمل بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 150 حصانا، ونسخ بمحركات 2.4 ليتر بعزم 184 حصانا، ويمكن للنسخ الأخيرة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9.6 ثانية.