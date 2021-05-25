الكشف عن مواصفات تابلت هواوي ”Mate Pad Pro 2”

كشفت تقارير جديدة عن مواصفات جهاز تابلت المنتظر من هواوي، ”Huawei MatePad Pro 2″، الذي يأتي بعدما أعلنت الشركة مؤخرا عن الجيل الأول من الجهاز اللوحي وحقق نجاحا كبيرا.
وظهر الجهاز على منصة ”جيك بنش“ لاختبار الأداء، وسيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 8 غيغابايت، مع معالج ثماني النواة وبتردد 2.04 غيغاهيرتز، لم يتضح نوعه بعد.
ووفقا لموقع ”91 موبايلز“، يحمل تابلت هواوي ”ميت باد برو 2″، رمز الطراز WGR-W09، وسجل 908 نقاط في الاختبارات الأحادية النواة، و2987 في اختبار الأنوية المتعددة، ومن المتوقع أن يصل بخيارات متعددة في ما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائية.
وأشارت تسريبات سابقة إلى أن التابلت قد يأتي بمعالج HiSilicon Kirin 9000 SoC، وسيكون متوفرا بحجم 12.2 أو 12.6 بوصة، ويتميز بشاشة حجمها 10.8 بوصة بدقة +QHD وجودة عرض 1600×2560 مع ثقب للكاميرا الأمامية ونسبة الشاشة إلى الجهاز تصل إلى 90%.
وبحسب قاعدة بيانات ”TENAA“ الصينية، سيدعم تابلت ”HUAWEI MatePad Pro 2“ الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وسيعمل HarmonyOS، حيث سيكون أول جهاز يتم إطلاقه بالنظام الجديد.
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