”هواوي” تكشف عن موعد إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل ”HarmonyOS”

أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“، الثلاثاء، موعد إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل الخاص بها ”HarmonyOS“.
وأكدت ”هواوي“ من خلال مقطع فيديو نشرته على منصة ”ويبو“ الصينية، أنها ستعقد مؤتمرا مباشرا سيتم بثه عبر الإنترنت في الثاني من يونيو المقبل في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، للإعلان رسمياً عن نظام التشغيل الجديد ”HarmonyOS“.
وجاء ذلك بعدما أطلقت الشركة قبل عدة أيام، الإصدار التجريبي الثالث من نظام ”HarmonyOS“.
وكانت ”هواوي“ قد أعربت سابقا عن أنها تهدف إلى أن يكون لديها 300 مليون جهاز يعمل بنظام ”HarmonyOS“ بنهاية هذا العام، بما في ذلك أكثر من 200 مليون جهاز من هواوي، وأكثر من 100 مليون جهاز مختلف من شركات أخرى.
ومن المتوقع أن تطلق ”هواوي“ خلال الحدث المرتقب في يونيو، عددا من المنتجات والأجهزة الأخرى المجهزة بنظام التشغيل الجديد ”HarmonyOS“، بما في ذلك جهاز ”Huawei MatePad2“ اللوحي، وساعة “Huawei watch 3”.
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