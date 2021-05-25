محكمة روسية تغرم ”جوجل” بأكثر من 81 ألف دولار لعدم حجبها مواد...

غرمت محكمة في موسكو شركة "غوغل" الأمريكية بمبلغ قدره 6 ملايين روبل (81,6 ألف دولار) بسبب عدم قيامها بحجب مواد محظورة بموجب التشريعات الروسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة أن ثلاثة محاضر تم تحريرها بحق الشركة وحددت العقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها مليونا روبل (27,2 ألف دولار) لكل من المخالفات الثلاث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الإعلامية ووسائل الإعلام (روس كوم نادزور) بأنها لا تستبعد إبطاء سرعة مرور المعلومات عبر مخادم شركة "غوغل" في روسيا.

وأوضحت الهيئة أن الشركة المذكورة لا تلتزم بواجبها الخاص بأن تحذف من محرك البحث في روسيا كل الروابط الموارد التي تتضمن معلومات حظرتها الدولة الروسية. وأشارت الهيئة إلى أنها وجهت أكثر من 26 ألف إشعار بذلك إلى "غوغل"، مضيفا أن موقع "يوتيوب" التابع لها لم يحجب نحو 5 آلاف شريط فيديو محظور، بينها 3,5 ألف شريط محرض على التطرف.