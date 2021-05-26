الكشف عن مواصفات وموعد إطلاق هاتف ”ريلمي” X7 Max 5G

كشفت شركة ”ريلمي“ عن موعد إطلاق هاتفها الجديد X7 Max 5G، الذي من المقرر أن تطرحه في 31 مايو الجاري، وذلك بعد أن أجلته من 4 مايو بسبب كورونا.

ووفقا لموقع ”غيسمارينا“، سيأتي بمعالج قوي ثماني النواة من نوع Dimensity 1200 SoC.

وسيتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بدقة +FullHD ومعدل تحديث 120Hz، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة 6.43 بوصة.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية واسعة، وعدسة ثالثة أخيرة بدقة 2 ميجا بكسل.

ويشير تصميم هاتف X7 Max 5G والمواصفات المؤكدة إلى صدق الشائعات التي تقول إن الهاتف هو GT Neo الذي تم تغيير علامته التجارية، والذي لا يتوفر حاليًا إلا في الصين، وإذا صحت هذه النظريات، فسيحصل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل، ومستشعر بصمات أصابع مدمج في الشاشة، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC ، ومكبرات صوت ستريو.

هذا وسيحصل الهاتف على بطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط.