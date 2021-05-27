سيارة جبارة جديدة من بي إم دبليو لعشاق القوة والسرعة

بدأت بي إم دبليو بطرح نموذجها الأحدث من سيارات M4 التي طورتها للشباب محبي المركبات القوية والعصرية.
وتأتي المركبة الجديدة بهياكل كوبيه مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء لتأمين انسيابية كبيرة جدا أثناء الحركة بسرعات عالية، وتطرح بنموذجين، واحد مجهز بسقف ثابت وآخر فيه سقف متحرك يمكن طيه ليختفي داخل الصندوق الخلفي خلال 20 ثانية تقريبا.
وحصلت هذه السيارات على فتحات هوائية كبيرة بتصميم مميز على المقدمة وجوانب الهيكل، وزينت عناصر هيكلها الخارجي وممتصات الصدمات والمرايا فيها بأجزاء مصنوعة من ألياف الكربون، كما زودتها بي إم دبليو بإطارات رياضية بمقاس 18 و19 إنشا، أما قمرتها فحصلت على مقاعد رياضية خاصة، وجهزت واجهة القيادة بشاشة 12 تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية إضافية بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة الملاحة وأنظمة المولتيميديا وبعض أنظمة مكونات السيارة الرئيسية.
وتعمل هذه المركبات بنظامي دفع خلفي ورباعي، وتضمن تقنيات M Drift Analyzer الإلكترونية الموجودة فيها ثباتا كبيرا على المنعطفات والطرقات الزلقة، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات متطورة للتحكم بأنظمة المكابح في الحالات الطارئة.
وتعمل M4 الجديدة بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 510 أحصنة، مدعومة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.
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