جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ”أمازون” في 5 يوليو

أعلن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة أمازون، الأربعاء، عن تنحيه رسميا عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 5 يوليو المقبل، ليحل مكانه رئيس الحوسبة السحابية آندي جاسي.

وخلال الاجتماع السنوي للشركة، قال بيزوس: ”لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه مؤثر بالنسبة لي، وهو اليوم الذي تأسست فيه أمازون عام 1994، بالضبط قبل 27 عاما“.

وأضاف بيزوس: ”أنا متحمس للغاية للانتقال، حيث سأركز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات“.

وكان مؤسس أمازون قد أعلن عن خطته للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام، وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إن تولي آندي جاسي للمنصب سيحدث في وقت ما في الربع الثالث.

وفي فبراير الماضي، قال بيزوس إنه يتطلع للحصول على مزيد من الوقت للعمل في مشاريعه خارج الشركة، مثل بيزوس إرث فوند وبلو أوريغين.

كما توقع أغنى رجل في العالم أن آندي جاسي الذي عمل في الشركة لمدة 24 عاما وترقى في صفوفها لإدارة أكثر أقسامها ربحية سيكون قائدا بارزا مميزا.

وأضاف بيزوس أن آندي جاسي يتمتع بأعلى المعايير، متابعا: ”أنا أضمن أنه لن يجعلنا تقليديين، فلديه الطاقة اللازمة لدفع الشركة للأمام وإظهار ما يميزها“.

وأطلق آندي جاسي، الذي يعمل مع عملاق التجارة الإلكترونية منذ عام 1997، قسم الحوسبة السحابية AWS في عام 2003، وأصبح الآن أكثر القطاعات ربحية في أمازون، حيث حقق إيرادات بلغت 45.3 مليار دولار، بزيادة 30٪.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، حقق قسم الحوسبة السحابية 13.5 مليار دولار، ويمثل هذا 12% من إجمالي إيرادات أمازون لهذا الربع.

وتأتي هذه الأنباء عقب إعلان شركة أمازون استحواذها على استوديوهات MGM مقابل 8.45 مليار دولار.