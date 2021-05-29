سامسونج تكشف النقاب عن جهاز ”Galaxy Tab S7 FE” و”A7 Lite”

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية النقاب عن جهاز ”Galaxy Tab S7 FE 5G“ رسميا مع إصدارين من ”Galaxy Tab A7 Lite“.

ومن المقرر أن يتوافر ”Galaxy Tab S7 FE 5G“ للشراء في العديد من دول أوروبا، في الفترة من 16 إلى 18 يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر أيضا أن يباع في بريطانيا بسعر 630 جنيها إسترلينيا، وفي ألمانيا بسعر 650 يورو، وإسبانيا 700 يورو، وغيرها من الدول.

وبالنسبة للمواصفات، يأتي جهاز Galaxy Tab S7 FE بحجم 12.4 بوصة، مزود بتقنية 5G مع قلم S Pen يمكن استخدامه لتدوين الملاحظات والرسم.

ويتم تشغيل S7 FE بواسطة معالج Snapdragon 750G متوسط المدى، ويأتي الإصدار الأساسي بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وهناك أيضا طراز 6/128 غيغابايت، ويمكن توسيع المساحة إلى 1 تيرابايت عن طريق بطاقة microSD.

ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية 1090 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع حتى 45 وات. يحتوي الجهاز أيضا على اتصال 5G وWi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 وGPS ومنفذ USB-C سلكي.

وبالنسبة لجهاز Galaxy Tab A7 Lite الأصغر حجما والأرخص سعرا، فإنه يحتوي على شاشة LCD مقاس 8.7 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل.

ويتم تشغيل هذا الطراز بواسطة معالج Helio P22T. ويحتوي الإصدار الأساسي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت مع إصدار 4/64 غيغابايت.

ويأتي الجهاز ببطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، يمكن شحنها عبر USB-C بقدرة 15 وات، كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل.

سيتوفر Galaxy Tab A7 Lite في أوروبا، بدءا من منتصف يونيو، ويباع بسعر 150 جنيها إسترلينيا في بريطانيا، و170 يورو في ألمانيا، و170 يورو في إسبانيا للإصدار الأساسي، مع طرحه في عدد من الدول الأوروبية الأخرى.