”ون بلاس” الصينية تكشف عن موعد طرح هاتفها الجديد ”OnePlus Nord CE...

كشفت شركة الهواتف الصينية ون بلاس أخيرا، عن أحدث أجهزة Nord، التي جذبت إليها الكثير من العملاء بفضل مميزاتها المتطورة.

وتستعد الشركة الصينية لطرح أحدث هواتفها OnePlus Nord CE 5G في حدث رسمي سيعقد في الـ10 من حزيران/يونيو المقبل، إضافة إلى الإعلان عن سلسلة OnePlus TV U، على أن تبدأ مبيعات الهاتف في الـ16 من حزيران/يونيو.

وكشف تقرير صادر عن موقع Android Central عن مواصفات جهاز OnePlus Nord CE 5G القادمة، أن الهاتف Nord CE المنتظر سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 750G.

وسيحتوي Nord CE 5G على لوحة AMOLED قياس 6.43 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تأتي الشاشة بنتوء للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل.

كما يأتي تصميم هاتف Nord CE 5G بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميغابكسل وكاميراتين ثانويتين.

ويشير التقرير إلى أن OnePlus Nord CE 5G سيحتوي على تصميم مشابه لتصميم سلسلة OnePlus 9، لذلك يمكن للمهتمين أن يتوقعوا رؤية إعداد كاميرا ثلاثية مستطيلة الشكل في الجانب الأيسر العلوي من اللوحة الخلفية.

ومن المتوقع -أيضا- أن يكون هاتف OnePlus Nord CE 5G قليل التكلفة مقارنة بأجهزة الفئة المتوسطة الأخرى.