سامسونج تنتج رسميا شاشات ”LTPO” بتردد 120 هرتز

بينما تبدأ شركة ”أبل“ الإنتاج الضخم لمعالجها الذاتي ”A15 Bionic“ المتضمن بسلسلة الهواتف القادمة ”iPhone 13“ وتتحرك ”سامسونغ“ و“إل جي“ بقوة أيضًا، لإنتاج شاشات ”iPhone 13 Pro“.

وبحسب تقرير لموقع ”The Elec“ المتخصص بالشأن التقني الكوري الجنوبي، فإن: ”سامسونغ“ بدأت بالفعل، في إنتاج الشاشات ”iPhone 13 Pro“ و“13 Pro Max“، والتي من المتوقع أن تحتوي على تقنية ”LTPO“ بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. كتلك الموجودة بهواتف أندرويد.

وكشف التقرير، أن إنتاج الشاشات لبقية السلسلة التالية من أبل (iPhone 13 و13 mini)، قد بدأ أيضًا. لكن من غير المرجح أن يأتي الهاتفان بمعدل تحديث مرتفع، وفقًا لمحللين معروفين في هذا المجال.

وكان مُصنّع الهواتف الكوري الجنوبي، قد بدأ في إنتاج شاشات ”iPhone 13“ الاوليد، في منتصف آيار الجاري، كما بدأت ”إل جي“ مؤخرًا، عمليات إنتاج الشاشة الجديدة.

وفقًا لمواعيد إنتاج الشاشات الجديدة، لن يتأخر إطلاق ”iPhone 13“ كما حدث في عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

من المتوقع أن يأتي كل من ”iPhone 13 Pro“ و“Pro Max“ الجديدان، بشاشات 120 هرتز، مع تقنية ”LTPO“، كما ستظل طرازات 2021، تحتوي على درجة نوتش أصغر، مع تحسين كبير في الكاميرات، ما سينتج عنه وحدة كاميرات أكبر حجمًا في الخلف.