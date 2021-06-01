”إل جي” توقف صناعة الهواتف الذكية.. وتحول مصنعها لإنتاج الأجهزة المنزلية

أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، رسميا خروجها من قطاع الهواتف الذكية في شهر أبريل الماضي، ولكنها كانت بحاجة إلى بعض الوقت لإنهاء عملياتها.

ووفقا لتقرير صادر من كوريا، فإن اليوم هو آخر يوم لإنتاج هواتف ”إل جي“ الذكية والأجهزة اللوحية. وستستمر الشركة في دعم الأجهزة الحالية لبعض الوقت في المستقبل، كما ستحصل الإصدارات المتميزة على 3 أعوام من دعم البرامج.

وستحصل بعض الإصدارات (بما في ذلك هواتف سلسلة Q) على نظام Android 12، فيما من المتوقع أن تصل أحدث الإصدارات المتميزة إلى Android 13. وسيتمكن المستخدمون من تلقي خدمات ما بعد البيع لمدة 4 سنوات من تاريخ تصنيع الجهاز.

وسيتحول مصنع ”إل جي“ للإلكترونيات المخصص لصنع الهواتف الذكية في فيتنام إلى تصنيع الأجهزة المنزلية، وقامت الشركة بالفعل بتحويل بعض قدرتها الإنتاجية إلى الأجهزة المنزلية كطريقة للحفاظ على وظائف عمال مصانع الهواتف الذكية، وسيتم إعادة تعيين العمال المتبقين من خطوط الهاتف بحلول نهاية يوليو.

يذكر أن المصنع أنشئ في مدينة هايفونغ عام 2015 لتصنيع أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والأجهزة بشكل عام، وتقوم الشركتان الشقيقتان LG Innotek و LG Display بإنتاج وحدات للكاميرا والشاشات هناك.

كما ذكرت صحيفة ”كوريا هيرالد“ في وقت سابق أن ”إل جي“ للإلكترونيات تسير على الطريق الصحيح لتصبح أكبر مصنع لتصنيع الأجهزة المنزلية بمبيعات قياسية بلغت 6.3 مليار دولار في الربع الثاني.

وتفوقت ”إل جي“ على منافستها الرئيسية Whirlpool في الربع الأول من هذا، واستمر تفوقها في الربع الثاني، ويتوقع المحللون أنها ستظل في المقدمة لبقية العام.