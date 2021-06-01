الكشف عن مواصفات Huawei MatePad Pro 10.8

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوي، للكشف عن باقة من الأجهزة الحديثة، من بينها جهاز ”MatePad Pro 10.8“ اللوحي.

وكشف تقرير نشر الثلاثاء، عن مواصفات الجهاز، الذي سيحتوي على شاشة IPS LCD مقاس 10.8 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل، ودرجة سطوع تبلغ 540 شمعة، كما يدعم الجهاز تقنية التدرج اللوني DCI-PC.

ومن المفترض، أن يأتي الجهاز مع دعم قلم M-Pencil من هواوي، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 870 مقترنًا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت/ 256 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، كما سيحمل الجهاز اللوحي بطارية عملاقة بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة، ويمكن إعادة شحنها عبر منفذ USB-C.

وتبلغ أبعاد الجهاز اللوحي 246 × 159 × 7.2 ملم، وسيحتوي على كاميرتين فقط، كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الإصدار الأكبر بحجم 12.6 بوصة من Huawei MatePad Pro بواسطة معالج Kirin 9000 بسعر يبدأ من 5000 يوان صيني (حوالي 642 يورو – 785.23 دولار).

إلى جانب أجهزة MatePad Pro، من المقرر -أيضًا- أن تطلق شركة هواوي عددًا قليلًا من الأجهزة الأخرى، بما في ذلك Huawei Watch 3 التي ستعمل بنظام HarmonyOS، على أن تكون المنتجات الأولى من نوعها التي تستخدم نظام التشغيل.