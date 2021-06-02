Land Cruiser ستأتي بنسخة خاصَة في عيد ميلادها الـ 70

منذ العام 1951 بدأت Land Cruiser تكتسب شهرة كبيرة لعمليتها وموثوقيتها في الأداء، لذا قررت تويوتا إطلاق نسخ خاصة منها هذا العام لتكريمها في الذكرى الـ 70 على إطلاقها.

وتبعا للتسريبات فإن النماذج الخاصة من هذه السيارة والتي ستحمل اسم 70th Anniversary Limited ستكون شبيهة من حيث التصميم بنماذج Land Cruiser 300 التي كشف عن شكلها مؤخرا، لكنها ستمتاز بشعار خاص، وسيغطي اللون الأسود بعض العناصر البارزة في هيكلها الخارجي بما في ذلك شبك غطاء المبرد وأقراص العجلات التي ستأتي بمقاس 18 إنشا.

وستطرح هذه النماذج بخمس ألوان خارجية أساسية، أما قمراتها من الداخل فستزين بعناصر من الجلد الفاخر المصبوغ باللون البني والمطرز بطريقة مميزة جدا، كما ستحصل المقاعد أيضا على شعارات Land Cruiser 70th الخاصة أيضا.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات في اليابان بمحركات بنزين بسعة 2.7 ليتر بعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.8 ليتر بعزم 204 أحصنة.

أما النسخ التي ستطرح في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأسواق العالمية فيرجح أن تحصل على محركات بسعة 4.0 ليتر بعزم 249 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.8 ليتر بعزم 200 حصان.