ريماك تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الخارقة ”نيفيرا”

كشفت شركة ريماك الكرواتية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الخارقة، النقاب عن سيارتها ”ريماك نيفيرا“.

وتتميز السيارة الجديدة بمجموعة كبيرة من المزايا التي تجعلها منافسا جادا للجيل الثاني من سيارة ”تسلا رودستر“ التي لا تزال قيد التطوير.

وتتوفر سيارة ريماك نيفيرا بأربعة محركات كهربائية لتوفير الدفع الرباعي وعزم إجمالي يبلغ 1.888 حصانا وعزم دوران يبلغ 2360 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 412 كيلومترا/ساعة.

وبهذه الإمكانيات الرائعة تتمكن السيارة من أن تتسارع من نقطة الثبات، حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 1.85 ثانية فقط.

كما توفر بطارية السيارة التي تبلغ 120 كيلو وات في الساعة نطاقا أقصى يبلغ 340 ميلاً، وبقدرة شحن تبلغ 500 كيلو وات، فإن زيادة الشحن بنسبة 0-80% ستستغرق 19 دقيقة فقط.

ولتحقيق التوازن، قامت شركة ريماك بتزويد نيفيرا بأقراص مكابح Brembo من الكربون والسيراميك بقياس 390 مم مثبتة بستة مكابس خلف عجلات معدنية خفيفة الوزن. تعمل هذه جنبا إلى جنب مع نظام الكبح المتجدد.

وستضم سيارة نيفيرا أول مدرب يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، وهو نظام يقوم بتقييم الأداء وتقديم التوجيه لمساعدة السائق علي تحسين القيادة على المسار الصحيح.

ويتميز التصميم الداخلي بقمرة القيادة ذات المقعدين، بثلاث شاشات TFT عالية الدقة والأداء، وتنقسم المقصورة الداخلية إلى منطقتين، حيث يركز الجزء العلوي من المقصورة على متعة القيادة والأداء، ويقع نظام المعلومات والترفيه في النصف السفلي من لوحة القيادة، بالإضافة إلى عناصر تحكم أخرى وشاشات عرض بيانات القيادة.

تم تصميم جميع المفاتيح الكهربائية الدوارة المصنوعة من الألومنيوم المصنوع خصيصا لنيفيرا، التي تدعي شركة ريماك أنها تجمع بين الإحساس التناظرى والتكنولوجيا الرقمية المدمجة.

وستقدم ريماك إصدارات مختلفة من السيارة الكهربائية الخارقة، بما في ذلك GT و Signature و Timeless، وسيقتصر إنتاج سيارة نيفيرا على 150 وحدة، بسعر يبدأ من 2 مليون يورو (2.4 مليون دولار) وسيتم توقيع كل سيارة شخصيا من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريماك ماتي ريماك.