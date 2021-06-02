”إل جي” تنهي خدمة الدفع الإلكتروني على هواتفها الذكية

أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، رسميا عن خروجها من قطاع الهواتف الذكية في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وقبل يومين أعلنت عن تحويل مصانعها للهواتف الذكية إلى إنتاج الأجهزة المنزلية.

وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، عن أمر جديد لا مفر منه، وهو إنهاء خدمة الدفع الإلكتروني التي أطلقتها لهواتفها الذكية الخاصة.

وقالت الشركة ”شكرا لك على كونك عميلا مهما لخدمة (LG Pay).. لكن نأسف لإبلاغك أن خدمة (LG Pay) ستنهي العمل بالتدريج وستتوقف خلال الفترة المتبقية من عام 2021“.

كما أكدت الشركة أنه يمكن لعملائها التحويل إلى خدمة ”Google Pay“ على هواتف ”إل جي“ لكن لن يتم دعم ميزة الشريط المغناطيسي التي تدعمها هواتف ”إل جي“ عند تحويلها إلى خدمة ”Google Pay“.

وعلى الرغم من أن سامسونغ قدمت نفس الميزة على هواتفها الذكية الرائدة لسنوات، إلا أنها لم تعد تفعلها مع سلسلة ”Galaxy S21″، وأصبحت محطات الدفع الخاصة المزودة بتقنية ”NFC“ أكثر شيوعا الآن مما كانت عليه في 2015 عندما تم إطلاق خدمة ”Samsung Pay“ لأول مرة.

وأطلقت إل جي خدمة الدفع الخاصة بها لأول مرة في 2017 لمنافسة تطبيقات الدفع الخاصة بغوغل وسامسونغ، وفي 2018، انتقلت الخدمة إلى أحدث الأجهزة المتوسطة المدى ولم يتم إطلاق خدمة الدفع في الولايات المتحدة حتى صيف 2019 مع دعم ميزة الشريط المغناطيسي.