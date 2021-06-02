إطلاق هاتف أيفون 13 بتقنية متطورة للشاشة وكاميرا بحجم كبير من أبل

إطلاق هاتف أيفون 13 من شركة أبل العالمية حيث يتم طرح الهاتف ، بتميزه بمواصفات قوية متطورة وحجم كاميرا كبير ، حيث يختلف الإصدار الجديد عن النسخ السابقة ، ألا أنه يتميز أيفون 13 بامتلاك شاشة قوية تم تصنيعها من شركة SAMSUNG DISPLAY ، كذلك هاتف IPHONE 13 تم تصنيع الهاتف في وقت مبكر من الشركة المنتجة له ، الذي يتميز بوقت مبكر عن أي نسخة تم إصدارها سابقاً ، كذلك يتساءل مستخدمي فئات أيفون عن أيفون 13 متي ينزل في الأسواق ، أما عن المواصفات التي تميز الهاتف الجديد من أبل ، فأن مواصفات أيفون 13 تتميز بشكل أقوي مما سبق في النسخ السابقة ، حيث تم التصريح من شركة أبل أنها تقول أن هاتف أيفون النسخة الجديدة ، حتماً ستكون مرضية لكافة مستخدميها من حيث المواصفات الرائعة .

إطلاق هاتف أيفون 13 وأهم التصريحات الصادرة من شركة أبل

تم التصريح من شركة أبل العالمية الرائدة في تصنيع هواتف أيفون ، بأنه من المقرر أن تقوم الشركة بتصنيع عدد يصل إلي 120 مليون ، من الشاشات الخاصة بهاتف أيفون 13 ، حيث تم الاتفاق مع شركة SAMSUNG DISPLAY أن تقوم بتصنيع ، عدد 80 مليون من أجمالي عدد الشاشات ، كذلك تم التوجيه للشركة أن تحافظ علي المواصفات الخاصة بهاتف IPHONE 13 ، وتم الاتفاق أيضاً مع شركة LG DISPLAY أن تصنع عدد 30 مليون شاشة ، كذلك من ضمن المميزات التي ستضاف علي الهاتف الجديد أيفون ، يتم توفير الشاشة الخاصة بالهاتف بتقنية O LED المميزة بالترانزستور ، الذي يتميز بالأغشية بدرجة رقيقة للغاية وأيضاً درجة الحرارة تتميز بالانخفاض ، كذلك أيضاً مواصفات أيفون 13 توفر شركة LG لنسخته الجديدة شاشات بتقنية TF T O LED ، كما تتميز الشاشة لهاتف أيفون 13 بأنها من مادة السي ليكون المتعدد الكريستالات ، الذي يتميز بدرجة حرارة منخفضة للغاية والمتميزة من شركة أبل العالمية .

المواصفات الأخري المميزة لهاتف IPHONE 13 من شركة أبل العالمية

إصدار النسخة الجديدة بتقنية O LED وتدعم خاصية التحديث الديناميكي ويبلغ 120 هرتز . الأبعاد الخاصة بهاتف IPHONE 13 ستكون مشابهة لحد ما لنسخة أيفون 12 . تم تصنيع الكاميرا الخلفية باحتوائها علي مستشعر بحجم أكبر عن النسخ السابقة . تم توفير تقنية جديدة في أيفون 13 وهي تقنية PRO MOTION .

إطلاق هاتف أيفون 13 والموعد الحدد له من شركة أبل العالمية ، حيث أنه بناءً علي التسريبات المنتشرة علي الأنترنت ، بأن موعد إطلاقه سيكون في سبتمبر القادم .