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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق هاتف أيفون 13 بتقنية متطورة للشاشة وكاميرا بحجم كبير من أبل في المقال التالي
إطلاق هاتف أيفون 13 من شركة أبل العالمية حيث يتم طرح الهاتف ، بتميزه بمواصفات قوية متطورة وحجم كاميرا كبير ، حيث يختلف الإصدار الجديد عن النسخ السابقة ، ألا أنه يتميز أيفون 13 بامتلاك شاشة قوية تم تصنيعها من شركة SAMSUNG DISPLAY ، كذلك هاتف IPHONE 13 تم تصنيع الهاتف في وقت مبكر من الشركة المنتجة له ، الذي يتميز بوقت مبكر عن أي نسخة تم إصدارها سابقاً ، كذلك يتساءل مستخدمي فئات أيفون عن أيفون 13 متي ينزل في الأسواق ، أما عن المواصفات التي تميز الهاتف الجديد من أبل ، فأن مواصفات أيفون 13 تتميز بشكل أقوي مما سبق في النسخ السابقة ، حيث تم التصريح من شركة أبل أنها تقول أن هاتف أيفون النسخة الجديدة ، حتماً ستكون مرضية لكافة مستخدميها من حيث المواصفات الرائعة .
إطلاق هاتف أيفون 13 وأهم التصريحات الصادرة من شركة أبل
تم التصريح من شركة أبل العالمية الرائدة في تصنيع هواتف أيفون ، بأنه من المقرر أن تقوم الشركة بتصنيع عدد يصل إلي 120 مليون ، من الشاشات الخاصة بهاتف أيفون 13 ، حيث تم الاتفاق مع شركة SAMSUNG DISPLAY أن تقوم بتصنيع ، عدد 80 مليون من أجمالي عدد الشاشات ، كذلك تم التوجيه للشركة أن تحافظ علي المواصفات الخاصة بهاتف IPHONE 13 ، وتم الاتفاق أيضاً مع شركة LG DISPLAY أن تصنع عدد 30 مليون شاشة ، كذلك من ضمن المميزات التي ستضاف علي الهاتف الجديد أيفون ، يتم توفير الشاشة الخاصة بالهاتف بتقنية O LED المميزة بالترانزستور ، الذي يتميز بالأغشية بدرجة رقيقة للغاية وأيضاً درجة الحرارة تتميز بالانخفاض ، كذلك أيضاً مواصفات أيفون 13 توفر شركة LG لنسخته الجديدة شاشات بتقنية TF T O LED ، كما تتميز الشاشة لهاتف أيفون 13 بأنها من مادة السي ليكون المتعدد الكريستالات ، الذي يتميز بدرجة حرارة منخفضة للغاية والمتميزة من شركة أبل العالمية .
المواصفات الأخري المميزة لهاتف IPHONE 13 من شركة أبل العالمية
- إصدار النسخة الجديدة بتقنية O LED وتدعم خاصية التحديث الديناميكي ويبلغ 120 هرتز .
- الأبعاد الخاصة بهاتف IPHONE 13 ستكون مشابهة لحد ما لنسخة أيفون 12 .
- تم تصنيع الكاميرا الخلفية باحتوائها علي مستشعر بحجم أكبر عن النسخ السابقة .
- تم توفير تقنية جديدة في أيفون 13 وهي تقنية PRO MOTION .
إطلاق هاتف أيفون 13 والموعد الحدد له من شركة أبل العالمية ، حيث أنه بناءً علي التسريبات المنتشرة علي الأنترنت ، بأن موعد إطلاقه سيكون في سبتمبر القادم .
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