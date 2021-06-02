نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مشاهدة حالات واتساب المخفية دون علم صاحبها “WhatsApp” هواتف الأندرويد والآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب WhatsApp من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة على مستوى العالم، ويوجد به إعدادات كثيرة، فالكثير يبحث دائمًا عن أي معلومات تخص التطبيق من خلال الإنترنت، وحاليا الأكثر بحثًا هو بحث الكثيرين عن طريقة مشاهدة حالات الواتس المخفية عني دون علم صاحبها، فبعض الأشخاص يقومون باختيار جهات اتصال معينة يمكنها مشاهدة حالة الواتس أب الخاصة بهم، فإذا كنت تريد معرفة طريقة مشاهدة حالات واتساب المخفية، إليك هذا المقال.

مشاهدة حالات واتساب المخفية

توجد عدة برامج وطرق تساعد في معرفة ومشاهدة حالات الواتس المخفية، وتعتبر هذه البرامج من أكثر البرامج تحميلًا في هذه الفترة، وذلك بعد أن تم تحديث واتساب وأصبح من الممكن عدم رؤية حالات الأشخاص إذا كانوا لا يريدون ذلك، وهذه البرامج ليست لاختراق خصوصية شخص ما، بل يجب أن تكون جهة الاتصال مسجلة عندك، وأيضًا أنت تكون مسجلاً عنده حتى تتمكن من رؤية الحالة الخاصة به، وخاصة بعد أن شهد محرك بحث جوجل العديد من عمليات البحث المختلفة وذلك للتعرف على كيفية مشاهدة حالات الواتساب المخفية وفيما يلي نوضح الطريقة بالتفصيل، للتعرف على المزيد من أسرار استخدام تطبيق واتساب الأكثر استخداماً.

وتتم عملية مشاهدة حالات واتساب المخفية في خلال جهاز الأيفون والأندرويد عن طريق عدة برامج، ولكن بعض البرامج فشلت في هذه التجربة والبعض منها نجح وأصبح معروفًا بين عشاق WhatsApp ويوجد أكثر من 14 برنامج لمشاهدة حالة واتساب ولكن سنعرض لكم أقوى برنامجين يمكن استعمالهما، فمن خلال اتباع الخطوات التالية والموضحة يمكنك مشاهدة حالات واتساب المخفية وذلك لمختلف الأجهزة حيث أن هذه الطريقة متاحة لهواتف الايفون والاندرويد، ويمكنك استخدامها بكل بساطة وسهولة.

طريقة مشاهدة حالات واتساب المخفية للايفون

يوجد تطبيق يسمى تحميل حالات واتساب وتنزيلها، وهذا تطبيق سهل للغاية، فيمكنك تنزيله بكل سهولة ثم بعد ذلك يمكنك تصفح ومشاهدة حالات واتساب المخفية، وإن مشاهدة الحالات تكون من التطبيق وليس من الواتساب.

التطبيق الآخر يسمى status Download for WhatsAPP، وهذا التطبيق يعتبر من أسهل وأشهر التطبيقات، وطريقة استخدامه سهلة، وهو يعمل بسهولة على إظهار حالات الواتس اب بطريقة سريعة، ومن الممكن أيضًا تحميل حالات WhatsApp ويمكن أن تستخدمه في إخفاء حالات الواتساب الخاصة بك أنت، وبه مميزات أخرى مثل أنه يمكّنك من تحميل مقاطع فيديو من على الإنترنت، ويعمل هذا البرنامج باللغة العربية والإنجليزية.

كيفية مشاهدة حالات واتساب المخفية للايفون

البرامج السابقة كانت لأجهزة الأندرويد فقط، ولكن توجد برامج أخرى للأيفون IOS، ويمكنك استخدامها بسهولة، وعليك أولًا تحميل تطبيق Status Saver for WhatsAPP Save، وهو برنامج سهل التعامل وخاص بالأيفون، ويتميز بمشاهدة حالات الواتساب المخفية من خلاله بطريقة سهلة وسريعة، ويوجد بهذا التطبيق برنامج WhatsAPP Business المميز، ويعتبر من أفضل البرامج الموجودة من هذا النوع في أبل ستور، ويمكنك استخدامه في أي نظام IOS.