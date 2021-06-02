ريلمي 8 برو الجديد والتعرف علي اهم مميزاته ومواصفاته وسعره الجديد بالأسواق

ريلمي 8 برو من اهم واحدث الهواتف التي أطلقتها ريلمي حديثا والتي أعلنت عنه الشركة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي تسال الكثير عنه في الآونة الأخيرة، كما تم الإعلان أيضا عن مجموعه هواتف حديثه منها سامسونج جالكسي A52 واهم مميزاته وسعره الحالي بالأسواق وصور الهاتف وتم الإعلان أيضا عن شاومي أم أي 11 الجديد ومعرفه مواصفاته الرائعة وسعره في الأسواق، والآن سوف نقوم بتوضيح مواصفات ومميزات الهاتف بالتفصيل وسعره الجديد والذي سيتوافر به الهاتف من خلال هذه المقالة.

مواصفات ريلمي 8 برو

كما تم الإعلان عن مواصفات الهاتف الرائعة من قبل شركه ريلمي والتي سوف نوضحها عن طريق النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 160×73.9×8.1 ملي مع وزن يصل إلي 176 جرام.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو حتي الجيل الرابع ومكان لتركيب كارت ميموري.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك اللامع.

شاشه الهاتف من نوع super amoled وتأتي بمساحه 6.4 انش بجوده fhd وبدقه 1080×2400 بكسل بمعدل كثافه بكسلات تصل إلي 409 بكسل وأبعاد عرض 20:9 لعرض محتويات افضل عند الاستخدام كما تدعم أيضا الشاشة وضع dark mode بالإضافة إلي خاصيه always on display بديل لمبه الإشعارات.

الهاتف يدعم معالج snapdragon 720g بتكنولوجيا 8 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

سعه تخزين الهاتف 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 108 بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة تتميز بدقه 2 بكسل للتصوير لماكرو والرابعة بدقه 2 بكسل والخاصة بالعزل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 16 بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمج بالشاشة كما يدعم الفتح عن طريق الوجهة.

بطاريه الهاتف بحجم 4500 أمبير وتدعم الشحن السريع بقوه 50 وآت بتقنيه superdark charge ويأتي معها شاحن بقوه 65 وآت.

الهاتف سيتوافر باللون الأسود و الأصفر و الأزرق.

سعر realme 8 pro

كما تم الإعلان عن سعر الهاتف الذي سيتوافر به الهاتف وذلك للنسخه 128 جيجا وذاكره 8 جيجا رام بسعر 5690 جنيه بما يعادل بالسعودي 1300 ريال مع أمكانية الحجز المسبق مع الحصول علي هديه ريلمي باند وسوف يتم التسليم يوم 5 يونيو 2021.