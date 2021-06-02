نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف شاومي الجديد | Xiaomi Mi Note 10 lite في المقال التالي

من جديد تعيد شركة شاومي إحياء السلسلة الأكثر انتشاراً من هواتفها وهي عائلة Note ، فأطلقت الشركة هاتف Mi Note 10 lite إلي جانب هواتف عائلة Note التي تم الإعلان عنها العام الماضي وهما هاتفي Mi Note 10 pro و Mi Note 10. مواصفات هاتف Xiaomi Mi Note 10 lite: ‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 209 جراماً.

‌الخامات المستخدمة من الزجاج سواءً في الظهر أو الأمام مع وجود إطار من الألومنيوم.

‌يدعم الهاتف مستشعر IR BLASTER للتحكم في الأجهزة الإلكترونية ، كما يدعم أيضاً خاصية NFC.

‌يعمل الهاتف بواجهة مستخدم MIUI 11 الخاصة من شاومي والتي تعمل بنظام تشغيل Android 11.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌لكن لا يوجد المنفذ الخاص بكارت الميموري لزيادة سعة التخزين.

‌حجم الشاشة 6.47 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 2430×1080 بكسل بمعدل كثافة 398 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 87.8%من جسم الهاتف مع أبعاد 19.5:9 ، كما تدعم الشاشة أيضاً الـHDR10.

‌توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 علي كلاً من ظهر وشاشة الهاتف.

‌يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 730G والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kryo 470 Gold بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز.

‌يتوفر أيضاً بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.

‌يأتي الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع رامات 6 جيجا ، وأخيراً 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.1. الكاميرات: ‌يتوفر الهاتف بإعداد رباعي للكاميرات : الأولي 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، الثانية 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide ، الثالثة 2 ميجا بكسل خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ، أما الأخيرة فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل وهي خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌يأتي الهاتف بفلاش ليد رباعي و Laser AF ، مع دعم الكاميرات HDR والتصوير Panoramic.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن للهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120 إطار ، وأخيراً بدقة 720 مع معدل التقاط 960 إطار لكل ثانية.

‌كاميرا الهاتف الأمامية 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم HDR و Panorama ويمكن خلالها كذلك تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار. البطارية ومواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو لكن جودة الصوت واضحة ونقية ، مع وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف Optical موجوده في أسفل شاشة الهاتف.

‌تأتي البطارية بحجم 5260 مللي أمبير من نوع Li-poly تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

‌مدخل الشحن من نوع USB Type-C 2.0.

‌يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : الأبيض ، البنفسجي والأسود. سعر هاتف Mi Note 10 lite: 319$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، ما يعادل 5000 جنية مصري.

350$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ما يعادل 5500 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات هاتف شاومي الجديد | Xiaomi Mi Note 10 lite - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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