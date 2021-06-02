نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 13 الخارق بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 ، هو أحدث سلسلة هواتف شركة آبل الجديدة التي سوف تطرح بالأسواق العالمية في سبتمبر 2021م، والتي تشمل iPhone 13 Pro، وجوال iPhone 13 Pro Max، والهاتف سوف يشتمل على الكثير من الإمكانيات الكبيرة والمواصفات الرائعة التي ستجعله من أحسن الهواتف الذكية في العالم عند صدوره وتأمل شركة آبل أن يحقق الجوال الجديد النجاح الذي حققته سلسلة جوالات iPhone 12، هاتف iPhone 12 Mini، وهاتف ايفون 12، وهاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، وسوف يأتي الجوال بذاكرة وصول عشوائي (رام) كبيرة هذه المرة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، كذلك سوف يحتوي على ذاكرة داخلية سعتها الداخلية 1 تيرا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 13 عملاق الجوالات الذكية الجديد المتوقع في السعودية مصر والدول العربية.

هناك تقارير تشير إلى بدء العمل في تصنيع أجزاء من هاتف أيفون 13 الجديد، وهناك تقارير تحدثت عن بدء شركة “تي إس إم” في تصنيع شرائح للهاتف الجديد، وقال موقع “بي جي آر” أن شركة آبل سوف تقوم بإطلاق الهاتف خلال شهر سبتمبر 2021م القادم، كذلك أكد تقارير أن شركة “سامسونج” وشركة “إل جي” بدأتا العمل في تصنيع شاشات OLED التي سوف تكون مدمجة في كل هواتف iPhone 13.

مواصفات ايفون 13

سوف يشتمل جوال iPhone 13 الجديد على الكثير من الامكانيات والمواصفات الرائعة وسوف يصبح من أقوى الموبايلات الذكية التي سوف يتم نزولها الأسواق العالمية الفترة القادمة ومواصفاته كما يلي:-

الهاتف سوف يدعم تشغيل جميع الشبكات، خاصة شبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع. وزن الجوال يبلغ 226 جرام. الهاتف سوف يأتي بنوعين من شرائح الاتصال، النوع الأول سوف يأتي بشريحة اتصال واحدة (Nano SIM أو eSIM)، والثاني سوف يأتي بعدد 2 شريحة اتصال والأثنين من نوع Nano SIM والشريحتان في وضع التشغيل لدولة الصين. الهاتف سوف يأتي مصنوع من الزجاج الكورنينج غوريلا من الخلف والأمام، بالإضافة إلى ذلك وجود إطار جانبي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي الموبايل باللون الفضي، أو الجرافيت، أو الذهبي. الهاتف سوف يأتي مقاوم للغبار والماء بمقياس IP68 حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة. نظام تشغيل جوال ايفون 13 الجديد iOS 14. يأتي بمعالج قوي من نوع معالج Apple A14 Bionic، مع دقة تصنيع 5 نانو متر، سداسي النواة. الجوال سوف يأتي بمعالج رسوميات من نوع GPU، رباعي النواة. يحتوي الموبايل على ذاكرة وصول عشوائي (رام) كبيرة يبلغ حجمها 8 جيجابايت. ذاكرة الهاتف الداخلية سعتها كبيرة جداً تبلغ 1 تيرا، وهى ذاكرة كبيرة لا توجد في تليفون محمول آخر.

مواصفات البطارية والصوت لهاتف iPhone 13

البطارية غير قابلة للإزالة من مكانها وهى من نوع ليثيوم أيون. تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يبلغ شحن البطارية 50% في نصف ساعة، عند وجود محول بقوة 20 وات. البطارية سوف تدعم الشحن اللاسلكي مع وجود شاحن Mag Safe بقوة 15 وات. تدعم البطارية الشحن اللاسلكي مع وجود شاحن Qi، بقوة 7.5 وات. تصمد لمدة 20 ساعة عند تشغيل الفيديوهات. تصمد لمدة 12 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من الإنترنت. جوال iPhone 13 يحتوي على مكبرات صوت ستريو. يشتمل الموبايل على منفذ سماعات 3.5 مللي متر. يدعم واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويدعم WI-FI Direct. الهاتف يدعم أحدث إصدارات البلوتوث 5.0 ويدعم تقنية الـ LE، وتقنية A2DP. يدعم تحديد الأماكن الجغرافية ونظم الملاحة من خلال تقنية الـ GPS. الجوال يدعم تقنية الـ NFC التي تستخدم في الاتصال قريب المدى. لا يحتوي الجوال على راديو FM. يضم العديد من أجهزة الاستشعار مثل مستشعر الـ Face ID، بالإضافة إلى مستشعر الماسح الضوئي، ومستشعر قياس الضغط الجوي، والجيرو سكوب، و التسارع والتقارب، و الإضاءة المحيطة.

مواصفات شاشة جوال ايفون 13

تضم شاشة موبايل iPhone 13 الكثير من المواصفات المدهشة التي سوف تبهر مستخدمي هواتف أيفون وهى كما يلي:-

نوع الشاشة Super Retina SDR OLED وهى تعمل باللمس، وتدعم بليون لون.

حجم شاشة الهاتف يبلغ 6.7 بوصة، كما تستحوذ على 87.4% من واجهة الهاتف الأمامية.

دقة شاشة الموبايل 1284*2778 بكسل، ومعدل بكسلات الشاشة 458 بكسل لكل إنش.

الشاشة مصنوعه من الزجاج المقاوم للخدوش وهو من نوع كورنينج غوريلا، ويوجد بها طلاء يقاوم الزيوت.

الشاشة تحتوي على خاصية الـ HDR10، وتعمل بخاصية الـ True Tone، وتضم مجموعة ألوان كبيرة.

سطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعه/ متر مربع.

معدل تحديث الشاشة في الهاتف 60 هرتز.

مواصفات كاميرات iPhone 13

يضم هاتف ايفون 13 الجديد 6 كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كما يأتي:-

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل وهى عريضة، بفتحة عدسة قطرها 1.6/F، والثانية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل وهى تلي فوتو، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F، والثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جداً، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، والرابعة من نوع TOF 3D LiDAR Scanner، وهى مستشعر للعمق. تشتمل على فلاش من نوع LED. تشتمل على تقنية الـ HDR 3. تدعم التصوير البانوراما حتى 63MP. تدعم التثبيت البصري المزدوج للصور. الكاميرات الخلفية للجوال تدعم التثبيت التلقائي للصور. تدعم التصوير بجودة الـ HDR مع وجود Dolby Vision حتى 60 إطار في الثانية. الكاميرات تدعم التصوير بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 إطار أو 30 إطار أو 60 إطار في الثانية. تدعم التصوير بجودة 1080 HD، والتصوير بجودة 720 HD. تحتوي على تقنية التصوير بالحركة البطيئة. الكاميرا السلفي للجوال مزدوجة، دقة الأولى 12 ميجا بكسل وهى عريضة، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F، الثانية من نوع SL 3D وتستخدم في قياس العمق، والقياسات الحيوية. تشتمل كذلك على خاصية الـ Face ID لفتح الجوال من خلال اكتشاف الوجه. تضم تقنية الـ HDR 3، وتقنية الـ Retina Flash. تدعم التصوير بجودة الـ 4K، وجودة 1080 بكسل.

مميزات هاتف ايفون 13

يشتمل جوال iPhone 13 على العديد من المزايا وهى كما يأتي:-

الهاتف يأتي مقاوم للغبار والماء.

يحتوي على طلاء يقاوم الزيوت، كما يحتوي على زجاج يقاوم الخدوش.

سعة التخزين الداخلية للجوال سوف تكون كبيرة تصل إلى 1 تيرا.

سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كذلك سوف يحتوي على تقنية التعرف على الوجه وفتح الجوال من خلال بصمة الوجه.

يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يأتي بأحدث معالجات شركة آبل وهو من نوع Apple A14 Bionic.

سعر جوال iPhone 13

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر ايفون 13 المتوقع في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:-