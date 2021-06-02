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عمر شويل - جدة طريقة توثيق السناب يبحث عنها الكثيرين من مستخدمي برنامج السناب شات حيث أنه من وسائل التواصل الاجتماعية التي تقدم محتوى ترفيهي والذي ينتشر حول العالم، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بذكر طريقة توثيق برنامج سناب شات.

طريقة توثيق السناب

من أجل توثيق حساب سناب شات يجب إتباع الخطوات التالية:

أن يكون هناك تواصل مباشر مع الشركة الأمريكية التي تقوم بمساعدة المستخدم في التوثيق وليس هناك أي وسيلة أخرى يمكن استخدامها للتوثيق.

يتم ذلك من خلال إرسال الرسالة الخاصة بطلب التوثيق، ولكن يشترط أن تكون هذه الرسالة باللغة الإنجليزية وصحيحة ودون أي خطأ أملائي وتكون مكتوبه بشكل احترافي.

كما يجب أن تكون الرسالة متضمنة لطلب التوثيق سواء كان ذلك الحساب علامة تجارية أو شخص مؤثر في الأحداث أو شخصية مشهورة أو أي شخص آخر على المنصة.

شروط توثيق برنامج سناب شات

من أجل أن يتم توثيق برنامج سناب هناك بعض من الشروط والتي من أهمها:

وجود بريد إلكتروني حقيقي يتم تأسيس الحساب عليه ويفضل أن يكون هذا البريد مرتبط بالموقع الإلكتروني الرسمي بالشركة.

يجب أن يتم استخدام رقم هاتف محمول رسمي وأيضًا يتم استخدام إثباتات البيانات الحقيقية مثل الاسم الحقيقي وذلك دون غش أو تلاعب.

يجب الابتعاد عن تقليد علامات تجارية معروفة أو تقليد مشاهير أو استخدام أسماءهم أو استخدام أسماء الأشخاص الأعلام.

نصائح لتوثيق الحساب

هناك بعض النصائح يجب قبل التوجه نحو التحقيق أن يتم القيام بها وذلك مثل: