تليجرام يتحدى واتساب ويسخر منه وميزات جديدة تستخدم لأول مرة تعرف عليها

في إطار الحرب الدائرة والمنافسة الشرسة بين تطبيقات المراسلة واتساب وتيليجرام والتطبيقات المنافسة، حيث يقوم الحساب الرسمي لتطبيق «تليجرام» عبر موقع «تويتر» من توضيح العديد من الميزات التي يمكن الاستفادة منها، وتضم من الميزة الجديدة التي طرحها تطبيق المحادثات الشهير «واتساب»، والخاصة بتسريع الرسائل الصوتية المرسلة والمستلمة.، حيث كتب «وأنتم رايحين كنا إحنا راجعين» من خلال تويته على تويتر ،ونشر حساب «تليجرام» على موقع «تويتر» GIF يظهر خلاله سعادة «واتساب» بطرحه لميزته الجديدة، وكتب معلقًا: «هذه الميزة لدينا منذ عام 2018»، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع سخرية «تليجرام» من ميزة «واتساب» الجديدة، ولم تخلو الطرافة من تعليقاتهم على تغريدة «تليجرام» الساخرة، فكتب أحد الحسابات ساخرًا: «وأنتوا رايحين كنا احنا راجعين»، وكان تطبيق المحادثات الشهير «واتساب»، قد طرح لمستخدميه ميزة تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة والمرسلة بثلاث سرعات مختلفة، نهاية الأسبوع الماضي، ودخلت ميزة «واتساب» الجديدة حيز التجريب لدى عدد كبير من مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد وios حول العالم. وكذلك أصبحت ميزة تسريع الرسائل الصوتية متاحة لكل مستخدمي واتساب من خلال المتصفح (WhatsApp Web). على أن يتم طرحها بشكل رسمي على الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وios بالتحديث الجديد للتطبيق خلال أيام.

ميزة سماع الرسائل الصوتية بثلاث سرعات غير السرعة الطبيعية للرسالة الصوتية على واتساب :

وشهدت هذه الأيام إقبالاً هائلاً ع تطبيق الواتساب خاصة بعد إعلان الشركة عن ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق واتساب لجذب عملاء جدد من الهروب إلى التطبيقات الأخرى، حيث توفر الميزة الجديدة للمستخدمين سماع الرسائل الصوتية بثلاث سرعات غير السرعة الطبيعية للرسالة الصوتية، إذ يمكن سماع التسجيل الصوتي بسرعة 1x و 1.5x و 2x، وعلى ضوء ذلك، ستوفر تلك الميزة حل للمشكلة التي يعاني منها عدد كبير من مستخدمي واتساب الذين يتلقون رسائل صوتية طويلة. إذ ستوفر الوقت والجهد خلال سماعها ولن يضطر هؤلاء لإهمال تلك الرسائل مرة أخرى، وميزات اخرى ليس ذلك فحسب، إذ طرح التطبيق خاصية جديدة أخرى تتعلق بالرسائل الصوتية بخلاف ميزة السرعات المختلفة عند التشغيل، تتعلق بحذف الرسائل الصوتية تلقائيًا في غضون سبعة أيام، فيما لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.

تطبيق تيليجرام تدعوا المواطنين لعدم استخدام واتساب:

بدأت الحرب بين شركات تطبيقات المراسلة حيث لم تنتهي سخرية «تليجرام» من تحديثات «واتساب» بنشر صورة سلة المهملات تلك، إذ طالب من جمهوره بشكل صريح حذف التطبيق، من خلال تغريدة أخرى أرفقها في تعليقات متابعيه على الصورة التي نشرها، قال خلالها: «اختر الخدمات اللي تحترمك وأحذف»، ولم يكن بوسع القائمين على حساب «واتساب» على «تويتر» أن يغضوا الطرف عن سخرية «تليجرام»، وخصوصًا بعدما طالب الجمهور من حساب «واتساب» التعليق على سخرية «تليجرام»، وعلى ضوء ما سبق، علق الحساب الرسمي لـ«واتساب» على ما نشره «تليجرام» حينها، بإرفاق صورة، يظهر خلالها شخص يهمس في أذن فتاة، قائلًا: «ما لا يعرفه المستخدمون هو أننا لسنا مشفرين من طرف إلى طرف افتراضيًا»، وكان يخيل للقائمين على «واتساب» أنهم بذلك قد فضحوا «تيلجرام» أمام جمهوره، وأنهم قد ضربوا ميزته -التي يفخر بتمتعه بها- في مقتل، إلا أن «تليجرام» فند كل ما نشره «واتساب»، وكتب «تليجرام» حينها، ردًا على ادعاءات «واتساب»: «يعرف مستخدمونا كيفية عمل الأشياء ولديهم تطبيقات مفتوحة المصدر لإثبات ذلك»وتزايدت الحرب بين التطبيقين وزاد ردود افعال كل شركة حيث أضافت «تليجرام»: «اثبت إن كنت تستطيع، وبالمناسبة تشير رسالتك المثبتة بأن المحادثات مشفرة أثبت إن كنت لا تكذب»،وزادت الحروب الكلامية وردود الأفعال بين الشركتين مما يعطى انطباعا للمواطنين عن التنافس بين الشركتين لكسب مزيد من العملاء ومستخدمى التطبيقات وتقديم التنازلات والميزات المختلفة لكسب رضاء عملاء كل منهما، وذلك بعدما أثر التطبيقين نهج التصعيد فيما بينهما، وهو ما يفسر تجدد خلافهما بين الحين والأخر من خلال حسابتهما على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وبعد كل هذه الحرب فيما بينهم تكون للعملاء والمواطنين المستخدمين للتطبيقات اى منهما المكسب الاكبر لتقديم مزيد من الميزات والتنازلات للحفاظ على عملاء كل منهما وعدم الذهاب الى التطبيق الاخر.