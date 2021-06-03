أبرز التطورات في الموسم الجديد لفورتنايت

ينتظر الكثير من لاعبي ومحبي لعبة فورتنايت لعبة الأكشن والمغامرة، وأبرز مفاجآت التحديث الجديد ويتابعها أكثر من ربع مليار شخص حول العالم، وتعمل على عدة أنظمة التشغيل سواء بالنسبة للهاتف الذكي أو بالنسبة لأجهزة الويندوز، وتعمل على أجهزة بلايستيشين 4 وبلايستيشين 5 ، والأندرويد، وال آي أو إس، والماك أو إس، ومايكروسوفت ويندوز.

ويتابع هذه اللعبة الشهيرة العديد من محبي ألعاب الفيديو والقتال، ولكن معظم من يلعبونها، هم حاملي أجهزة الويندوز والماك أو إس، وتم إصدار هذه اللعبة في شهر سبتمبر عام 2017، وتدور أحداث اللعبة في ساحة أرض، ولكن تأتي عاصفة شديدة تنهي حياة 98% من سكان الأرض، ومن ثم تظهر كائنات غريبة تشبه الزومبي، ثم تقوم بمهاجمتها بالأسلحة وتقضي عليها للحصول على مكافآت وجوائز في هذه اللعبة.

أحدث التطورات الجديدة في الموسم السادس لفورتنايت

ظهرت العديد من الميزات الجديدة في الموسم السادس والتي تتمثل في ظهور المروحية الجديدة في قتال الشوارع والتي تستخدم لضرب المباني تحت الأرض، والأماكن المحصنة، وظهرت بعض التحديثات لخريطة كاراكين مثل ظهور المروحية الجديدة، وظهرت مسابقة ألوي الذي يوجد بها الكثير من الهدايا والمكافآت.

كما تم تسريع اللعبة لكي تناسب طبيعة عمل الطائرات للقيام بعمليات القصف، كما ظهرت أشكال جديدة تشبه الزومبي مما أضاف متعة وإثارة للموسم السادس، كما تم ظهور مظلة جديدة بعد غياب استمر مدة ثلاث سنوات متتالية، كما تم ظهور عسل جديد محاط بنحل من حوله، يستخدمه اللاعبون للأكل والتغذية في اللعبة المثيرة والممتعة، ولذلك يظل الكثير من لاعبي لعبة فورتنايت متعلقا بها، لأنها تتحدث بناء على رغبة متابعيها وعشاقها، والتحديث الجديد به العديد من المزايا الجديدة التي تناسب الجميع.