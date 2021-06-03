نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 طرق مختلفة لمعرفة استهلاك الانترنت المنزلي من فودافون و الجيجا المتبقية والمستخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة استهلاك الانترنت المنزلي من فودافون يبحث عنها العديد من مستخدمي الانترنت adsl عبر شركة فودافون، كي يتمكنوا من معرفة الاستهلاك الخاص بهم، ‏ومعرفة الجيجات المتبقية، وأيضاً معرفة بداية الباقة وموعد انتهائها والحاجة لتجديدها، خصوصا عندما يتم نزول سرعة ‏النت فجأة، فحينها تريد معرفة سبب نزول سرعة النت، هل بسبب ضعف في شبكة ‏فودافون أم بسبب انتهاء الباقة أم بسبب مشكلة في توصيلات الخط الأرضي الخاص بك.

معرفة استهلاك الانترنت المنزلي من فودافون

يوجد العديد من الطرق التي يتم من خلالها معرفة استهلاكك المنزلي:

برنامج أنا فودافون

تتم من خلال الكمبيوتر أو من خلال التليفون حيث تقوم بالحصول على تطبيق أنا فودافون ثم تسجيل الدخول فيه،

وبعد ذلك تضغط على ‎ ADSL ‎ ثم ‏سيظهر لك باقي استهلاكك‎.‎

كود استهلاك النت فودافون

‏هي تعتبر أسهل طريقة لمعرفة عدد الجيجات المتبقية وهو الاتصال بهذا الكود #2828# ولكن ‏يشترط من نفس

رقم الهاتف الذي مسجل عليه الخدمة.

موقع فودافون الرسمي

‏ وهذه هي خطوات الطريقة الثالثة‎ لمعرفة استهلاك الانترنت Adsl من فودافون:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لفودافون، وتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب قديم، أما إذا لم يكن لديك ‏حساب فأنشئ حساب جديد خاص بك‎.‎

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة الاسم، ورقم الخدمة، وكلمة السر‎.‎

تقوم بالذهاب إلى‎ ADSL ‎لمعرفة استهلاك الانترنت الخاص بك، ويمكنك أيضا من خلال الموقع الالكتروني ‏معرفة بداية الباقة، ومعرفة موعد التجديد أيضا‎.‎

معرفة استهلاك باقة النت فودافون adsl

يمكنك عبر الطرق السابقة معرفة استهلاك باقة النت فودافون الأرضي و الجيجا المتبقية والمستخدمة بكل سهولة وبشكل مجاني تماماً، ويمكن أيضاً التواصل مع خدمة العملاء في حال انقطاع الخدمة وأثناء الانتظار ستظهر لك رسالة صوتية بها تفاصيل باقتك، ويمكنك عن طريقها معرفة استهلاك الانترنت المنزلي من فودافون.