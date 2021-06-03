نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراصنة الأندرويد و5 تطبيقات خطيرة على أندرويد يلزمك حذفها على الفور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يظهر كل فترة قراصنة وهكر للهواتف الذكية تعمل على الاستيلاء على معلومات أصحاب الهواتف لأغراض ما، ويدخل الهكر أو محترفوا سرقة البيانات من خلال بعض البرامج، وحذرت خبراء التكنولوجيا والهواتف الذكية بالعمل على حذف 5 تطبيقات خطيرة على أندرويد يلزمك حذفها على الفور، حيث يتم من خلالها تهديد خطير يواجهه مستخدمو “أندرويد” من قبل القراصنة فيما بعد، وذلك من خلال تقنية جديدة تحاكي التطبيقات الشائع استخدامها في محاولة لخداع المستخدمين، وذلك بهدف تثبيتها على هواتفهم بهدف الوصول إلى البيانات الشخصية.

خطر جديد يلاحق مستخدمي أندرويد:

ونتج عن تقارير فريق الخبراء بالأخص المتطورون التي تم اكتشافها في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى الأجهزة، ومع ذلك يتم سرقة البيانات التي تتعلق بالأشخاص المستخدمين لهذه التطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية اختراق الحساب المصرفي من خلال البيانات الشخصية، التي تُرسل مباشرة إلى المجرمين دون أن يلاحظ المستخدم وقوع هجوم، كما قام فريق خبراء التكنولوجيا للهواتف الذكية بالإشارة إلى أن المجرمين يذهبون إلى محاكاة التطبيقات ذات التصنيف الأعلى على أمل خداع بعض المستخدمين على الأقل لتنزيل وتثبيت إصداراتهم الخبيثة، وبمجرد خداعهم لتثبيتها، يتم استهداف المستخدمين بنوع جديد من الفيروسات يسمى Teabot، والذي لديه القدرة على بث كل شيء على الشاشة مباشرة إلى المحتالين عبر الإنترنت.

تطبيقات يلزمك حذفها:

ومن الجدير بالذكر أن القراصنة يمكن أن تقوم من خلال هذه التطبيقات الوصول إلى النصوص الشخصية، والتحقق من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبالطبع تفاصيل البطاقة عند التسوق عبر الإنترنت، حيث يمكن مشاهدتها وسرقتها، وتشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها وحذفها على الفور ما يلي:

Uplift: Health and Wellness. BookReader. PlutoTV. Kaspersky: Free Antivirus. VLC MediaPlayer.

وفي نهاية الأمر نتيجة لتقارير الخبراء فقد أكدوا على ضرورة التأكد من كافة التطبيقات على الهاتف المحمول لدى الشخص، ففي حالة أنه هناك أحد التطبيقات المزيفة المذكورة أعلاه على هاتفك، فعلى الشخص المستخدم القيام بحذفها على الفور، ونذكر من خلال أفضل طريقة لتجنب الإصابة هي عدم تثبيت التطبيقات خارج المتجر الرسمي مطلقًا وأيضًا، لا تنقر أبدًا على الروابط في الرسائل، وكن دائمًا منتبهًا من أذونات تطبيقات “أندرويد”، ومن الجدير بالذكر إنه قد تم طرح عملاق التكنولوجيا جوجل ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، وقد كشفت الشركة عن 6 مميزات جديدة ستصل قريبًا للمستخدمين، شملت جدولة الرسائل النصية والوضع المظلم في خرائط جوجل وأمان كلمات المرور وإصدار جديد من Talkback لضعاف البصر وزيادة ذكاء مساعد جوجل وميزات جديدة في Android Auto.