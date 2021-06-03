نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي من موقع pubg الرسمي وطريقة جديدة للحصول على شدات بسهولة في المقال التالي
شحن شدات ببجي من أهم ما يبحث عنه لاعبي وعشاق لعبة pubg، ولا يخفى على أحد أن هذه اللعبة التي ظهرت منذ سنوات قليلة أصبحت واحدة من أشهر الألعاب وأكثرها تحميلا في أنحاء العالم، واستطاعت في وقت قليل جذب الملايين من اللاعبين بشكل يومي لتصبح لعبة رائدة ومحل اهتمام الكثيرين، وتتميز اللعبة بوجود الكثير من المستويات، ولكن الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه يتطلب شحن شدات التي تعد من أساسيات اللعبة، تابع القراءة للتعرف على كيفية شحن شدات ببجي بطريقة سليمة من الموقع الرسمي.
شدات ببجي pubg
تعد شدات ببجي أحد الأساسيات التي تعتمد عليها اللعبة بشكل كبير؛ ويمكن تعريفها على أنها أسلحة أو أدوات تمكن اللاعبين من تخطي المراحل والوصول للمستويات الأعلى، ويشترط للاستفادة من الشدات أن تكون جديدة ولم يسبق استعمالها لأنها مقيدة بمدة تفعيل محددة، عمد انتهاءها تصبح الشدات بلا فائدة.
شحن شدات ببجي pubg
يعرف لاعبي ببجي أن الشدات غير مجانية، وأم الشدات لها أسعار مختلفة يتم دفعها إما ببطاقات جوجل بلاي أو من خلال الحساب البنكي، ويمكن شحن شدات ببجي من الكثير من المواقع المعروفة وعلى رأسها موقع ببجي الرسمي الذي يتيح للجميع شحن شدات ببجي المختلفة بالقيمة المناسبة لكل لاعب.
الحصول على شدات ببجي من متجر جوجل بلاي
يمكنك الحصول على شدات ببجي مجانًا بطريقة لا يعرفها الكثيرون، وذلك من خلال موقع جوجل بلاي، وهي طريقة سهلة للغاية، كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع، والإجابة على كل ما به من تقييمات لكي تستطيع إنشاء حسابك الخاص وزيادة الرصيد، بعد ذلك يجب الضغط عل كلمة UC Purchase ومن ثم اتباع الخطوات التالية حتى تحصل على الشدات.
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