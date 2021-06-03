نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير FREE FIRE بالطريقة الرسمية من موقع MTCGAME وأسعار باقات الشحن في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية تعتبر من أبرز الأشياء التي يتم البحث عنها في الآونة الأخيرة من اللاعبين العاشقين للعبة، حتى يتمكنوا من الاستمرار فيها، نظراً لأن جواهر فري فاير تمكنهم من الترقية من مستواهم داخل اللعبة، وتساعدهم على شراء الملابس والعتاد والأدوات المختلفة لخوض اللعبة، لنجد أن هناك عدد كبير للغاية ممن يرغبون في التعرف على الطرق الرسمية للشحن بعيداً عن الطرق الوهمية والمواقع التي تحتال عليهم للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية
تعتبر جواهر فري فاير هي أحد العملات الافتراضية التي يتم التعامل بها من خلال اللعبة، ولذلك يبحث اللاعبين عن الطريقة الآمنة لشحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية، حيث أن الموقع MTCGAME هو الموقع المعتمد الذي يمكنكم من شحن الجواهر من خلال عدد بسيط من الخطوات هي كالتالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي المسؤول عن شحن جواهر فري فاير وهو mtcgame.com.
- إنشاء حساب جديد للمستخدم، عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بكم من (البريد الإلكتروني، اسم المستخدم، كلمة المرور)، وفي حالة امتلاك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول.
- اختار البلد التي تقيم بها، ونوع العملة المرغوب الاعتماد عليها في الشراء.
- اختيار لعبة فري فاير، نظراً لأنه يتضمن العديد من الألعاب.
- اختيار باقة الألعاب المناسبة من بين 5 باقات.
- النقر على شراء، وبعدها اختيار الدفعات، واختيار طريقة الدفع المناسبة.
أسعار باقات شحن فري فاير
- باقة الـ 100 جوهرة: تتيح لكم الحصول على مائة جوهرة مع 10 جواهر هدية بسعر 4.02 ريال.
- باقة الـ 210 جوهرة: تتيح لكم الحصول على مائة جوهرة مع 21 جواهر هدية بسعر 8.03 ريال.
- باقة الـ 530 جوهرة: تتيح لكم الحصول على مائة جوهرة مع 53 جواهر هدية بسعر 20.09 ريال.
- باقة الـ 1080 جوهرة: تتيح لكم الحصول على مائة جوهرة مع 108 جواهر هدية بسعر 40.17 ريال.
- باقة الـ 2200 جوهرة: تتيح لكم الحصول على مائة جوهرة مع 220 جواهر هدية بسعر 80.34 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن جواهر فري فاير FREE FIRE بالطريقة الرسمية من موقع MTCGAME وأسعار باقات الشحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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