مواصفات آبل آيفون 13 بكاميرا سداسية غير مسبوقة وموعد نزوله بالأسواق، ينتظر الكثيرين آخر إصدارات عملاق صناعة الهواتف من آبل، التي تستعد لعرض هاتف جديد آيفون 13 برو ماكس، فانتشرت تسريبات عن مواصفات مذهلة لهاتف آيفون 13 الجديد يبهر الجميع، الذي من متوقع إصداره في شهر سبتمبر القادم، بالفعل قد تم توريد قطع من أجزاء هاتف آيفون 13، لم يتم تحديد يوم معين للطرح بالأسواق ولكننا بعد معرفة أغلب مواصفات آيفون 13 برو نتأكد من أننا بصدد جهاز غير مسبوق من حيث المواصفات الكاميرا والشاشة والمساحة وذلك ما سنوضحه لكم في سطور التالية.

مواصفات آيفون 13 برو

يعد جوال آبل آيفون 13 من هواتف العملاقة وبها شبة كبير من آيفون 12 فمساحة كاميرا خلفية في هاتف آيفون 13 اكبر بكثير، والأبعاد أيضا تختلف فهي أكبر ومحدثه.

يتصف آيفون 13 بوجود مستشعر بصمة بحجم أكبر، وشاشة الهاتف مزودة بتقنية اوليد مدعمة بتحديث ديناميكي، كما بها خاصية برو موشن، الذي يجعل الشاشة بها تحديث مرتفع. شاشة الهاتف مصنعة من واجهة زجاجية بخاصية غوريلا، ظهر الهاتف من الزجاج، الإطار الخارجي من الفولاذ مقاوم للصدأ، مساحتها 6.3 أنش. دعم هاتف بقيام بعمل تحديث الهرتز سواء بانخفاض أو ارتفاع وفق استخدامه للعمل على الحد من استهلاك الطاقة وتفادي سخونة الهاتف.

خصائص كاميرا هاتف آبل آيفون 13 برو

الكاميرا الأمامية للهاتف تكون مزدوجة معالج من حيث الأداء والسرعة وهو من أفضل المعالجات، بتقنية “Apple A14 Bionic”، يدعم شبكة أتصال الجيل الخامس. بالنسبة للكاميرا الخلفية للهاتف كاميرا سداسية مميزة عن باقي إصدارات الهواتف، فتنقسم كاميرا الخلفية إلى الآتي: كاميرا أولى بدقة 24 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 من نوع wide، بخاصية تصوير واسع وتلك كاميرا أساسية، تدعم المثبت البصري بأحدث تقنيات. كاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، بخاصية تصوير واسع جدا مسؤولة عن تقريب صورة الزووم مع جودة الصورة. كاميرا هاتف الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، تدعم خاصية optical zoom. كاميرا الهاتف الرابعة بجودة 12 ميجا بكسل، بمستشعر عميق ومخصص لتصوير بورترية وعزل ونمط الليلي. كاميرا الخامسة، بجودة 8 ميجا بكسل، والسادسة بجودة 8 ميجا بكسل، تصوير فيديوهات والفلاش.

مواصفات بطارية آبل آيفون 13 الإصدار الجديد

تأتي بطارية جوال آيفون 13 بسعة داخلية 4000 ملئ أمبير، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع يدعم الشاحن اللاسلكي بقدرة 25 وات، والتي تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات التي بالهاتف، وتعمل فيديوهات لمدة 14 ساعة عبر الأنترنت، وأما عن تشغيل الصوتيات البطارية لها قدرة في تشغيل لمدة 90 ساعة.

تحديث تقنية الواي فاي للإنترنت بسرعة فائقة لتشغيل تطبيقات، ويدعم أيضا خاصية جديدة بتقنية Face ID و Touch ID، السعة الداخلية صلبة من 128 و 265 و 512 جيجا بايت، الوان هاتف أبل أيفون 13 برو أبيض، أسود، أصفر، أحمر، رمادي، أزرق، فضي.

مواصفات ابل أيفون 13 الحديثة