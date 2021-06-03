نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحداثيات تردد قنوات الكأس القطرية HD لمتابعة تصفيات كاس آسيا المؤهلى لكاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الكأس القطرية HD الفائقة الجودة التي تتاح للمتابعين على قمر نايلسات والعديد من الاقمار الصناعية، وذلك لمتابعة جميع المباريات والبطولات العالمية والدوريات الأوروبية عالية المتابعة، لتتيح للمساهد العربي المتابعة العالية الجودة بدون تقطيع للبطولات العالمية وتقوم اليوم الخميس 3 يونيو 2021 بنقل مباراة قطر والهند والتي تأتي ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022.

مباريات تصفيات كاس أسيا 2021

وتعتبر مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية من أقدم القنوات الرياضية بالخليج والعالم العربي جميعه وقامت في خلال السنوات الماضية بنقل مئات المباريات والبطولات العالمية وسط متابعة عالمية غير مسبوقة، حيث تتبع القناة مجموعة قنوات بي ان الرياضية العالمية المالك الحصري لنقل أغلب المباريات والبطولات العالمية في كافة أنواع الرياضات، بما جعل القنوات تلك هي المقصد الأول لمحبي ومتابعي البطولات والكرة الأوروبية والتصفيات العالمية.

مبارياة قطر والهند

تقام اليوم المباراة الكبيرة بين فريقي قطر والهند مساء الخميس 3 يونيو 2021 والتي تأتي في إطار الجولة السابعة من دور المجموعات، وتأتي ضمن تصفيات الفرق التي تتنافس على التأهل لكاس العالم 2022 التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة بالعام المقبل، وقد تقرر نقل المباراة التي تقام مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرياض والسابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة الكأس 1 ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي خليل البلوشي.

تردد تردد قنوات الكأس القطرية HD

على القمر الصناعي التردد الحالي الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ ESHAIL SAT-2 10770 أفقي 27500 3/4 قمر النايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 ESHAIL SAT-2 10770 عمودي 27500 3/4 ASIASAT 5 3660 عمودي 27500 3/4 GALAXY 19 12184 أفقي 27500 3/4 عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قناة قناة الكأس 1 الناقلة لمباراة الليلة

القمرالصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11919.

ويكون الاستقطاب: Horizontal.

على أن يكون معدل الترميز: 27500.

وأخيرا يكون معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وقد تم عمل قرعة الدول التي تقوم باستضافة مباريات كأس العالم 2022 وقد فازت الدولة القطرية بتنظيمها وسط الهديد من المعارضات العالمية، وتقوم الدولة القطرية باستضافة الفرق المتاهلة للبطولةعلى أن تقوم قناة بي ان سبورت الإخبارية بنقل قرعة الفرق التي تتنافس في البطولة العالمية وايضا نشر توقعات الفرق التي من المتوقع لها الفوز.