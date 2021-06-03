نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق شركة جوجل نظام فوشيا Fuchsia المنتظر بشكل رسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق نظام Fuchsia المنتظر بشكل رسمي، تحرص شركة جوجل على إضافة الكثير من التحديثات في خدماتها للمستخدمين، والهدف من تلك التحديثات هو إرضاء العملاء والتسهيل عليهم في أشياء عديدة ومختلفة عند التصفح، ونظام فوشيا أو ما يعرف باسم Fuchsia هو من الأنظمة المعلن عنها منذ سنوات عدة وأخيرًا قامت شركة جوجل بإطلاقها رسميًا للكثير من الأجهزة الذكية، تابعوا معنا للتعرف على المزيد التفاصيل بشأن نظام Fuchsia من جوجل.

نظام Fuchsia من شركة Google

أوضحت شركة جوجل أن نظامها الجديد سيتم الإعلان عنه وتوفيره رسميًا في الشهور القليلة القادمة لمجموعة أكبر من الأجهزة الذكية من الحواسيب اللوحية وكذلك الهواتف الذكية، حيث قد تم توفيره حتى الآن لبعض أجهزة Nest Hub الذكية، حيث يقدم النظام مجموعة من المساعدات المنزلية الذكية لأجهزة Nest Hub.

وأوضح الكثير من مستخدمي Nest Hub أن نظام Fuchsia الجديد المطروح من شركة جوجل لم يؤثر بأي شكل على وظائف الجهاز الأساسية، بل حصلت أجهزة Nest Hub على واجهات جديدة خاصة بنظام فوشيا.

الترويج لنظام Fuchsia من جوجل

ذكر بعض الخبراء بالتقنية أن شركة جوجل تسعى للاستغناء في المستقبل عن أجهزة الأندرويد، لهذا قد تم توفير هذا النظام تمهيدًا للمستخدمين في الفترة الحالية والاعتماد على استخدامه والتعامل معه، أو قد تنوي طرح النظام لكي يعمل بشكل متوافق ومتوازي مع أجهزة الأندرويد لوجود عدد كبير جدًا من الأشخاص في مناطق مختلفة من العالم يستخدمون هذا النظام.

والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات بالترويج عن نظامها الجديد نظام فوشيا، وأعلنت أنه سيكون نظام ذو مصدر مفتوح ويسمح للمستخدمين بتحميل أي تطبيقات على الأجهزة الذكية مختلفة عن تلك المتاحة بأجهزة الأندرويد.