“البحرين VS كمبوديا” تردد قناة البحرين الرياضية Bahrain Sport HD لنقل تصفيات كاس آسيا

تردد قناة البحرين الرياضية HD لمتابعة جميع المباريات المحلية التي تخص الدوري البحريني وايضا متابعة المباريات والبطولات الكبيرة التي يشارك فيها الفريق البحريني بالبطولات العالمية، حيث يقوم المنتخب البحريني اليوم الخميس 3 يونيو 2021 بالمشاركة في تطفيات كاس آسيا 2021 ضد الفريق الكمبودي وهي المباريات المؤهلة لمباريات كاس العالم 2022 في قطر.

تصفيات كاس آسيا 2021

وتعرض القناة الرياضية المباريات والبرامج الرياضية التثقيفية على مدار اليوم، ليتم تعليم وتثقيف الجميع وتعليمها ثقافة التحليل الرياضي من خلال عرض العديد من النماذج والأمثلة الرياضية من المباريات المحلية وايضا المباريات العالمية التي يشارك فيها المنتخب البحريني في البطولات والتنافسات العالمية، وتقوم بنقل المباراة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة بينما تقوم القناة البحرينية الرياضية المحلية بنقلها للشعب مجانا بنقاء وصورة عالية الجودة بخاصية اتش دي.

البحرين ضد كمبوديا

يلتقي الفريقين اليوم الخميس الثالث من يونيو 2021 مساءا في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت البحرين ليتنافسا على الفوز ضمن إطار تصفيات كاس آسيا حيث تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في كاس العالم بقطرلعام 2022 بالعام المقبل، وتاتي المباراة المؤجلة بين الفريقين منذ 26 مارس الماضي بسبب انتشار كرونا ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات البطولة وسط ترقب بين الفريقين وتمرين دام طوال فترة التوقفن وتستضيف البحرين المباراة مساء اليوم على أرضها ووسط جمهوريا وتقوم بفك تشفير المباراة ليتابعها الجميع اليوم.

تردد قناة البحرين الرياضية HD

إحداثيات القناة على القمر الصناعي نايلسات.

يكون ترددها الحالي 11164.

باستقطاب أفقي.

ويكون معدل الترميز 27500.

بينما يكون معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما يكون التشفير مرفوع على نايلسات.

إحداثيات القناة على عرب سات: