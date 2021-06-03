نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة اليوم الجمعة في دور ال8 من بطولة كأس مصر، تلك المباراة التي صعد إليها فريق الزمالك بعد أن نجح في تخطي عقبة الإسماعيلي بهدف نظيف، ويسعي الفارس الأبيض من تخطي عقبة فريق مصر المقاصة والوصول الي دور ال4 ومنها التتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة البيضاء منذ عامين، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021.

تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والجونة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءاً، هذه المباراة المرتقبة التي ينتظرها الملايين من مشجعي القلعة البيضاء في مصر والوطن العربي، حيث تحدد المباراة شكل بطولة الدوري المصري الممتاز ولا سيما بعد سلسلة النجاحات التي حققها الفارس الأبيض الزمالك خلال الفترة الماضية، لذا يبحث الكثيرون عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة التي ستقام في مساء اليوم، في هذا التقرير سنوضح لكم طريقة سهلة لاستقبال التردد الجديد للقناة.

تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والجونة الليلة

تكاثرت عمليات البحث مع اقتراب بدء لقاء الزمالك والجونة، هذه المباراة التي يغيب عنها أكثر من 5 لاعبين من العيار الثقيل في الزمالك أهمهم ثنائي خط الوسط (طارق حامد، فرجاني)، وكذلك الجناح الأيمن حازم امام وحمزة المثلوثي، كما يعد أهم النجوم التي تغيب عن اللقاء هداف الفريق والدوري المصري اشرف بن شرقي، فيما يظل غياب محمود علاء أيضاً كما هو للإصابة، تعد هذه الغيابات تجعل للقاء متابعة خاصة وخاصة من مشجعي الأهلي الذي يتمني سقوط الأبيض في فخ التعادل أو الهزيمة كي يزيد الفارق إذا استطاع الأهلي الفوز في جميع مبارياته.

خطوات استقبال تردد on time Sports

تستقبل التردد الجديد لقناه on time Sports كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10853

القناة اون تايم سبورت 1

كما يمكنك استقبال إشارة البث لقناة اون تايم سبورت 2 كما في الجدول التالي:

التردد 11449 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

التردد 12303 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات القناة On Time Sports 3

تعد القناة من افضل القنوات الرياضة المنافسة في نسب المشاهدة في مصر والوطن العربي مثلها مثل قناة السعودية الرياضية التي تنقل مباريات عالمية ودولية ومحلية، وكذلك قناة الكأس القطرية التي تنقل أيضا مباريات وبطولات هامة جدا أخرها مباراة السوبر الأفريقي الذي كان بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي والذي يمكن الأهلي من أحرازة امس.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الدوري المصري فريق الزمالك المصري بعد أن تمكن من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية أما فريق المصري البورسعيدي التي كانت من اروع وافضل المباريات في الدوري المصري كما يأتي بالمركز الثاني النادي الأهلي في المركز الثاني ولكن مؤجل للنادي الأهلي 5 مباريات في حالة الفوز فيهم يتصدر الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن الزمالك.

قدمنا لكم احدث تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والجونة.