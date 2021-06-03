نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن بطاقة موبايلي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن بطاقة موبايلي بغرض الحصول على رصيد الشحن لاستخدامه في المكالمات أو الإنترنت يعتبر شيء حيوي بالنسبة لعملاء الشركة حاملي بطاقات شحن موبايلي في جميع أنحاء المملكة، والجدير بالذكر هنا أن الخط يمكن شحنه بالعديد من الطرق المختلفة للتسهيل على العملاء.

شحن رصيد بطاقة موبايلي

جميع حاملي بطاقة الشركة يستخدمون تقريبا طريقة شحن واحدة فقط.

ويمكن أن يحتاج العميل إلى إعادة الشحن مع عدم استطاعته تنفيذ الطريقة التي يتبعها أو أنه يغفل عن سبيل أسهل عليه تنفيذها على الرغم من توفير شركة موبايلي لخمس طرق مختلفة لإعادة الشحن مناسبة للجميع في كافة الظروف سنتعرف عليها.

هناك سبل شحن بطاقات موبايلي تقليدية ومشهورة ولكن هناك طرق أسهل تتم بضغطة زر سنتعرف عليها.

ولكن قبل التعرف على طـرق الشحن المختلفة سنعرف طريقة مباشر للاستعلام عن رصيد موبايلي .

استعلام عن رصيد موبايلي

بشكل مجاني تتيح بطاقة شحن موبايلي لحامليها خدمة الاستعلام عن الرصيد المتبقي سواء للمكالمات أو الانترنت وأيضًا في الباقات المختلفة التي تقدمها.

جاءت خطوات الاستعلام عن شحن بطاقة MOBILY من أي رقم على النحو التالي:

الأول لرصيد المكالمات: بواسطة طلب رقم *1411# الثاني لرصيد بيانات الإنترنت: عن طريق طلب *1411*2# الثالث لمعرفة عدد الدقائق المجانية: تحصل كل بطاقة كل فترة على دقائق مجانية يتم إرسالها لكافة بطاقات العملاء يمكن التعرف عليها بالاتصال *1411*2#

رقم شحن موبايلي

أول سبيل لشحن بطاقة موبايلي هو بواسطة رمز الشحن الخاص بالشركة، تتم هذه العملية عن طريق شراء كروت شحن مسبقة التسديد من المحلات المختلفة.

يمكنك إدخال رقم (كود) بطاقات شحن الرصيد كالتالي:

*1400* رمز إعادة الشحن #

شحن رصيد موبايلي اتصال

الطريقة الثانية هي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء بشكل مباشر سواء من داخل السعودية أو من خارجها.

جاءت أرقام شحن رصيــد موبايلي اتصال على النحو التالي:

من داخل المملكة على الرقم: 1400

من خارج المملكة على الرقم: 0560101100 وهنا سيقوم موظف الخدمة بمتابعة العملية بكل سهولة معك لشحن رصيدك ويمكنك الاستفادة من خدمات الشركة الأخرى.

طريقة شحن رصيد بطاقة موبايلي بالفيزا من التطبيق

تعتبر أهم طريقة لشحن الرصيد حيث تتم بواسطة تطبيق موبايلي وتتم عملية الدفع بواسطة الفيز الخاصة بالعميل، وتتم بواسطة اتباع الخطوات التالية:

أولًا فتح تطبيق موبايلي على الهاتف أو موقع الشركة. ثم انزل إلى أسفل إلى قائمة “الدفع” واختر منها “إعـادة الشحن”. ادخل رقم بطاقة الخط المراد شحنه. ثم اختر قيمة رصـيد شحن البطاقة بين (15 – 30 – 50 – 100 ) ريال أو بإدخال اليدوي. ستظهر لك طريقة السداد اختر (فيزا أو مدى). قم بإدخال بيانات الفيزا بالكامل. في النهاية قم بالضغط على “ادفع الآن”. ستصلك رسالة تأكيد من البنك على الجوال توضح إتمام سداد شحن بطاقات الخط.

طريقة شحن بطاقة موبايلي من الراجحي

يمكن أيضًا إتمام عملية الشحن بالحساب البنكي في مصرف الراجحي بشكل مباشر من خلال التطبيق على الهاتف.

جاءت خطوا شحن موبايلي من المباشر على النحو التالي:

أولًا قم بالدخول على تـطبيق الراجحي مباشر للأفراد من هاتفك. قم بالضغط على الثلاث نقط في الأعلى واختيار “السوق الإلكتروني”. سيظهر لك سؤال تجربة السوق الإلكتروني هنا ستختار “ربما لاحقًا”. ستجد أمامك جميع الشركات التي يمكنك شحن بطاقات بها باستخدام التطبيق. اختر “شـركة موبايلي”. هنا ستظهر أرقامك المسجلة على رقم الهوية وأسعار رصيد موبايلي. اختر المبلغ المناسب. ستظهر لك شروط الشحن اختر “التالي”. في النهاية عليك كتابة رمز التحقق المرسل على الـهـاتف ثم “شحن”. ستصلك رسالة نصية تفيد بإتمام عملية شحن موبايلي مرفقة بالمبلغ الذي تم شحنه.

وبهذا نكون قد تعرفنا في مقالنا هذا على إعادة شحن موبايلي باستخدام رقم بطاقة الشحن أو بالاتصال أو من موقع موبايلي بواسطة البطاقة البنكية أو من موقع شحن البنك عن طـريق الدفع المباشر.