نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الامارات VS ماليزيا” تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports 1 HD لمتابعة تصفيات كاس آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة دبي الرياضية HD من أكبر القنوات الرياضية في العالم العربي حيث تقوم بنقل العشرات من المباريات والبطولات المحلية والدولية، كما تنقل مباريات كاس الخليج وكاس آسيان بما يجعلها في مصاف القنوات الرياضية الأكبر من المشاهدة والأعلى في نسب الجمهور في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة بانها تنقل على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بشكل مجاني.

تصفيات كاس أسيا 2021

وتقوم القناة الرياضية الإماراتية الأولى بنقل العديد من البطولات المحلية والتي منها كاس الخليج وايضا كاس اسيان وتقوم الفرق المتنافسة في كاس اسيا بالتصفيات لتتأهل الفائزة منها لبطولة كاس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022، وتقوم القناة بنقل المباريات جميعها بخاصية عالية الجودة اتشدي دون تقطيع بصورة أفضل نقاء مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة والمعلقين الرياضيين الاشهر في جميع دول الخليج تحظو القناة على المشاهدات الأعلى والمتابعة الكبيرة وخاصة اليوم الخميس.

مباراة الإمارات VS ماليزيا

يلتقي الفريقين الأسيويين الليلة في إطار منافسات تصفيات كاس اسيا 2021 في المحطة الأولى للدور الثاني من التصفيات الخاصة بالبطولة، ويستضيف مباراة الليلة ملعب نادي الوصل في زعبيل الإماراتية، وسط ترقب جماهيري كبير، وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وقد تفوق الفريق الإماراتي على نظيره الماليزي طوال السنوات الماضية، وفي اللقاء الأخير بينهما بالفوز بهدفين مقابل هدفن ويتطلع اليوم إلى الفوز على أرضه ووسط جمهوره والتأهل لكأس العالم، وتشارك قناة دبي الرياضية في نقل مباراة اليوم نوات الشارقة الرياضية وابو ظبي الرياضية ايضا.

تردد قناة دبي الرياضية HD

تقوم القناة الرياضية بنقل المباراة اليوم بالاشتراك مع عدد من القنوات المحلية الإمارتية، وهي قنوات الشارقة الرياضية وابو ظبي الرياضية ايضا، وتكون على الإحداثيات التالية: