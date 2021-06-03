نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محدث شرح طرق شحن شدات ببجي عبر الموقع pubg العديد من الشدات في التحديث الأخير للعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، لعبة ببجي استطاعت أن تتربع على عرش الألعاب الإليكترونية، وذلك بسبب شهرتها العالمية، حيث أصبحت اللعبة الأشهر على الإطلاق وتجذب ملايين اللاعبين يوميًا، ومن أهم الأمور التي تجعل اللاعب ينتقل إلى المراحل العليا في اللعبة هو شحن المشدات الخاصة باللعبة، حيث تعتبر المشدات شيء ضروري جدًا ويحتاج إليها اللاعب بشكل كبير، وتوجد عدة طرق يمكن للاعب أن يحصل من خلالها على المشدات، سنذكر بعضا منها خلال هذا الموضوع، وقد استطاعت لعبة ببجي أن تجتاز جميع المراحل المميزة من نجاحات الألعاب حيث أنها خلال الخمس سنوات الأخيرة هي اللعبة الرائدة على مستوى الدول العربية والعالم نظراً لما تقدمه من أشياء مميزة داخل العبة من اضافات جديدة وخرائط محتلفة على رأسها خريطة الجودزيلا والسلطعون الصخور التي تم انشائها خلال الأيام القليلة الماضية وقد جذبت العديد من محبي اللعبة.

ما هي أكواد لعبة ببجي

لعبة بابجي تحتوي على اكواد تعتبر شيئ هام وضرورى لممارسة اللعبة الأشهر على الإطلاق، والمشدات الخاصة باللعبة يمكن الحصول عليها من خلال أكواد الشحن الخاصة بالمشدات، وهذه المشدات عبارة عن أسلحة مختلفة تساعد اللاعب في تخطي الأدوار والدخول في أعلى المستويات، ويجب أن تكون المشدات جديدة غير مستعملة من قبل، لأن المشدات لها مدة تفعيل.

طريقة الحصول على مشدات ببجي مجانا

من المعروف والمتداول مع الجميع إن الحصول على المشدات ليس مجاني، ولكن يتم الحصول عليها من خلال الدفع المالي، وتوفر العديد من المواقع التي تبيع المشدات عدة طرق للدفع تتناسب مع العديد من الأفراد حول العالم، ويمكن الحصول على االمشدات بشكل مجانى تمام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على متجر جوجل بلاي من خلال هاتفك المحمول، واتباع الخطوات للحصول على الشدات.

عليك بعد ذلك الإجابة على كل التقييمات الموجودة في التطبيق حتى تتمكن من إنشاء الحساب الخاص بك من أجل الحصول على الرصيد.

بعد ذلك أفتح اللعبة ومن ثم أختر كلمة UC Purchase.

بعد ذلك عليك إتباع الخطوات حتى تتمكن من الحصول على الشدات.

لعبة ببجي

تعد لعبة ببجي هي واحدة من ارقى الألعاب في الفترة الأخيرة حيث تتاح بها العديد من السيرفرات المختلفة للمستخدمين ويمكن أيضاً للمستخدمين متاعة عمليات حديثات اللعبة المختلفة من تغيرات في الخرائط المختلفة وخريطة الصحراء بالإضافة غلى خريطة صان هوك وتفتح كل ثلاثة أيام خريطة المكتبة وخريطة المباريات الرباعية والعديد من الخرائط المميزة.

يذكر وأن لعبة ببجي قد أتاحت العديد من التحديثات أيضاً المختلفة الجديدة التي أظهرت أشياء جديدة من تلوين للشدات والخوذ بالإضافة إلى سكين مختلفة للسيارات والسيارة الثنائية الصفراء الجديدة التي تكون مسرعة مثل المعروفة بالبجي، بالإضافة إلى سلاح جديد يميز على الكار، وهو ما يسمى ببندقية قنص مورجان ويمكن تركيب سكوب ثمانية على هذا السلاح بالإضافة إلى العديد من المميزات.

يذكر وأن لعبة ببجي خلال التحديث الأخير منذ أيام قد أتاحت مود جديد مثل مود المكتبة ولكنه في خريطة جيدة بداخلها طائرة يمكن في تلك الخريطة اللعب بعدة اسلحة، أو اللعب بشيئ واحد في مباريات الفرق الأربعة ضد الأربعة، كمان وأن هذا المود الجديد للخرائط قد أعرب عنه الجميع بأنه مميز للغاية وقد حقق نجاحات كبيرة جداً حيث زاد عدد مستخدميه فور اصداره.