انتبه إذا فعلت هذا فقد ينفجر جوالك! حافظ على هاتفك الجوال من العادات الخاطئة، هناك فعل يقوم به الكثير من مستخدمي الجوالات المحمولة والتي تتسبب أحياناً في انفجار بطارية الجوال أو الجوال ذاته، لذا عليك الحذر منها للحفاظ على جوالك من التلف من جراء تلك العادات الخاطئة في استعمال الهاتف، حيث لا يتوقع أحد أن هناك أفعال بسيطة قد تتسبب في بعض الأحيان في انفجار الهاتف، ولكن مع الأسف هذه حقيقة عليك الحذر منها والحرص أثناء استخدام الجوال، والتأكد من عدم إجراء تلك الحركة على الإطلاق فقد تتسبب بالفعل في انفجار بطارية الهاتف.

عادة سيئة قد تتسبب في انفجار بطارية جوالك

لا يتوقع الكثير من مستخدمي الجوالات الحديثة أن هناك أفعال بسيطة قد تتسبب في انفجار الجوال أو بطارية الجوال وعليك تجنبها، حيث أن هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تستخدم إبرة الجوالات المعروفة لاستخراج شريحة الجوال SIM card أو شريحة التخزين Memory card، حيث يتم الضغط بواسطة الإبرة الخاصة بالجوال في الثقب المتواجد على المكان المُخصص بالاحتفاظ بشريحة الاتصال بهدف استخراجها.

وعند ضياع الإبرة الخاصة بالجوال أو عدم تواجدها يعتقد البعض أنه يمكنه استخدام أداة أُخرى لتعطي نفس النتيجة، على سبيل المثال إبرة الخياطة أو الأخرى التي تستخدمها الفتيات لتثبيت الحجاب، ولكن هذا الافتراض مُدمر حيث أن إبرة الخياطة أو المستخدمة لتثبيت الحجاب تكون أطول وأقل سمكاً من إبرة الجوال التي تختص في مثل هذه الأمور، وما لا يعرفه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية أن إستخدام هذا النوع من الإبر قد يتسبب بالفعل في انفجار بطارية الجوال.

أسباب انفجار الجوال أو البطارية

يرجع السبب في انفجار الهاتف الجوال أو البطارية عند إستخدام إبرة خاطئة غير المخصصة للجوال، أن الأُخرى تكون أكثر طولاً وأقل سمكاً أما الثقب المختص لفتح مكان الاحتفاظ بشريحة الجوال مُصمم بما يتناسب مع إبرة الجوال أي أكثر سمكاً وأقل طولاً، وقد تم تصميم أغلب الجوالات بأن يلتصق مكان الشريحة ببطارية الجوال، لذا عند إستخدام الإبرة الخاطئة فإنها قد تخترق المكان وتتسبب في فعل ثقب في البطارية، وبالطبع إحداث ثقب في البطارية يتسبب في انفجارها وخاصة إذا كانت مشحونة، لذا عليك الحذر عند إستخدام أي إبرة أُخرى ومراعاة إستخدام الخاصة بالجوال فقط.