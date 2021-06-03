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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي 1500 جوهرة من موقع رسمي لشحن جواهر فري فاير في المقال التالي
يبحث الكثير من لاعبين فري فاير عن موقع مضمون لشحن الجواهر التي قد تساعد اللاعبين علي شراء أسلحة وملابس داخل اللعبة، فقد يوفر الكثير من المواقع الرسمية للألعاب الالكترونية شحن الجواهر، ومن ضمنهم موقع Orange الذي يمنح للاعبين فري فري فاير ضعف الجواهر التي يقوم بشحنها من خلالها مجاناً، حيث أن موقع Orange يعرف بأنه موقع موثوق وامن لجميع لاعبين فري فاير لشحن الجواهر من خلاله، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية شحن جواهر فري فاير خلال موقع Orange Free Fire.
موقع Orange Free Fire لشحن جواهر فري فاير
يوفر موقع Orange لشحن جواهر Free Fire شراء وشحن الجواهر من خلال الموقع والتي يستطيع اللاعب شحن الجواهر من خلال موقع Orange بكل سهولة وأمان، حيث يعرف الموقع بأنه موثوق ويمكن للاعبين شحن الجواهر من خلاله بكل أمان، ولذلك فقد نوفر لكم من خلال الفقرة التالية الخطوات التي يمكنكم تتبعها لكي يتم شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة.
- عليك أن تقوم بتعبئة رصيد بخطك الخاص بهاتفك الجوال.
- قم بالدخول علي موقع shop2game ثم قم باختيار البلد واختيار صورة لعبة فري فاير إذا كنت ترغب في شحن الجواهر.
- علي اللاعب الراغب في شحن الجواهر أن يقوم بإدخال رقم الآي دي الخاص بحساب اللعبة ثم قم بالضغط علي ” أنا لست برنامج روبوت”
- عليك اختيار طريقة الدفع.
- عليك أن تقوم باختيار عدد الجواهر التي ترغب بها، حيث أن موقع Orange يمنحك ضعف الجواهر التي تقوم بشحنها مجاناً.
- عليك كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بك.
- سوف تصل إليك رسالة قصير من الموقع تحتوي علي رقم الكود عليك أن تقوم بنسخ هذا الكود وكتابة ثم إعادة إرساله مرة أخري.
- عليك الذهاب مرة أخري لموقع shop2game لتتأكد من عملية النجاح.
- قم بالدخول علي الحساب الخاص بشحن جواهر فري فاير لتري أن الموقع قام بإرسال جواهر فري فاير بنجاح.
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