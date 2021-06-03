“Iphone 13” سعر ومواصفات ايفون 13 برو احدث صيحات أبل في عالم الهواتف الذكية

يظل ايفون 13 برو الجديد في اهتمام عدد كبير من عشاق أجهزة أبل، ومن المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة Iphone13 في نهاية هذا العام، لكننا نجحنا في الحصول على بعض المعلومات حول السعر والمواصفات وما يمكن توقعه من الجيل القادم من أجهزة Apple التي من المتوقع أن تحمل اسم Iphone13 ويعتبر جهاز الأيفون من أكثر الأجهزة مبيعًا في العالم، وعشاقه دائمًا ينتظرون منه الجديد، ولذلك سنتعرف الآن على مميزات وعيوب وسعر ايفون 13 .

مواصفات ايفون 13

من المتوقع إطلاق ايفون 13 في آواخر عام 2021، وقد يشهد بعض التغييرات الجذرية التي ستؤثر على الاستخدام اليومي، وقد تفعل Apple أي شيء من إزالة منفذ Lightning لصالح الشحن اللاسلكي إلى إضافة كاميرا أخرى لتحسين التكبير البصري، وسوف يتم الإعلان عن التالي لاحقاً في أواخر 2021.

سوف تكون الملحقات والشحن MagSafe.

تغيير حجم الموبايل.

Touch ID يمكن أن يكون تحت الشاشة أو في زر.

شاشة 120 هرتز مع LTPO على الموديلات المحترفة PRO.

احتمال أن تكون الكاميرات 4 + نظام LIDAR.

تحافظ Apple على مخططات التسمية الخاصة بجهاز iPhone المستقبلي مغلقًا، لذلك نشير إلى أن iphone لعام ٢٠٢١ سوف يحمل اسم iphone 13 كما أنه قد لا يكون هذا هو الاسم؛ فمن المحتمل تمامًا أن تسمي Apple هذا الجهاز باسم iPhone 12s.

مميزات ايفون 13

بعد إجراء عدد كبير من التغييرات على التصميم والميزات في iphone 12 من المرجح أن يظل “iphone 13” كما هو نسبيًا، تميل الترقيات إلى الحدوث وفقًا لجدول Tick-tick-tock لـ iPhone، لذا توقع أن تكون هذه سنة ترقية ثانوية تركز على المواصفات والاستقرار، ومن المميزات التي سوف تكون موجودة فيه ما يلي:

إمكانية عودة TOUCH ID.

سوف يكون فيه ميزة الجيل الخامس (5G).

جودة الكاميرا سوف تكون عالية.

يتميز ببطاريق أقوى.

ينزل بعدة ألوان مميزة الأبيض والأسود والذهبي والفضي والأزرق.

الظهر سوف يكون زجاجيًّا.

وزنه سيكون ٢٢٥ جم.

حجم الشاشة 6.3 إنش.

عيوب ايفون 13

من العيوب أنه لا يوجد به مساحة تخزينية زيادة.

من الممكن أن يكون الهاتف ثقيلًا.

يمكن أن ينزل بسعر عال.

ما هي المحتويات التي من الممكن أن تأتي مع الأيفون؟

سوف يأتي معه الدبوس الذي يفتح الشريحة.

هذا النوع سوف ينزل بدون الشاحن.

الضمان.

سعر ايفون 13

من المعروف أن أسعار الأيفون فور نزوله عادةً تكون مرتفعة، وسنقدم لكم بعض الأسعار في بعض الدول والتي من المتوقع نزل ايفون 13 بها.