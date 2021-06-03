انفنكس نوت 10 برو الجديد ومعرفه اهم مميزاته ومواصفاته وسعره بالأسواق

انفنكس نوت 10 برو من اهم واحدث الهواتف التي تم إصدارها حديثا والتي أعلنت عنها شركه انفنكس عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن الهواتف الحديثة مثل شاومي أم أي 11 الجديد ومعرفه مواصفاته الرائعة وسعره في الأسواق وتم الإعلان أيضا عن هواوي نوفا 8 5 جي ومعرفه اهم مميزاته ومواصفاته بالتفصيل وسعره، والآن سوف نقوم بشرح مميزات ومواصفات الهاتف الرائعة وسعره الحالي في السوق.

مواصفات انفنكس نوت 10 برو

كما تم الإعلان عن مواصفات الهاتف الرائعة والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 172.76×78.32×7.8 ملي.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو ويدعم مكان لتركيب كارت ميموري يصل 2 تيرا.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd وتأتي بمساحه 6.95 انش بدقه 1080×2460 بكسل وبجوده fhd كما تدعم كثافه بكسلات تصل إلي 387 بكسل وتدعم نظام dark mode وتدعم أيضا وضع eye care لحماية العين وخاصيه ultra touch لسرعه الاستجابة.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio g95 بتكنولوجيا 12 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع malig76 mc4.

سعه تخزين الهاتف يأتي بإصدارين وهما:

الإصدار الأول بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا. الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بارزه عن ظهر الهاتف وتدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 64 جيجا والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 بكسل للتصوير لماكرو والرابعة بدقه 2 بكسل للعزل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 16 بكسل.

السماعات الخارجية تأتي بصوت استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بزر البور وخاصيه الفتح بالوجهة.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 5000 ملي أمبير مع شاحن بقوه 33 وآت.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي والفضي و الأسود.

سعر هاتف infinix note 10 pro

كما تم الإعلان عن سعر الهاتف الجديد كما انه سيتوافر بالإصدارين والتي سوف نوضحهم من خلال الأتي:

النسخة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا بسعر 3666 جنيه ما يعادل 850 ريال. النسخة 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا بسعر 4222 جنيه ما يعادل 940 ريال.

كما انه تم الإعلان عن سماعه بلوتوث تأتي مع الهاتف وتكون داخل العلبة.