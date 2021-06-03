7 حقوق للمستخدمين عند شركات المحمول

أتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، آليات عديدة لمستخدمي الهواتف المحمولة للتقدم بشكوى بشأن سوء الخدمة، وفي الوقت نفسه واصل تشديد الرقابة على أداء شركات المحمول للحفاظ على حقوق المستخدمين، فى تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، كما يعمل على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر لضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم، ولكن ما هى حقوق المستخدمين لدى شركات المحمول؟

يحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من قواعد حماية حقوق مستخدمي خدمات التليفون المحمول والثابت وأبرزها:

1- عدم إجراء وقف مؤقت للخدمة بناءً على طلب المشترك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيًا أو عن طريق مكالمة صوتية مسجلة بشرط أن يكون اتصال المشترك من نفس رقم الخط الذي يريد وقف الخدمة عليه، وفي جميع الأحوال يجب تسجيل تحقيق الشخصية للعميل ورقمه القومي.

2- إعداد قاعدة بيانات تشمل كافة العملاء المشتركين لديها، كما تلتزم بإجراء تحديث مستمر لهذه البيانات على أن تحفظ بقاعدة البيانات لمدة سنة ميلادية على الأقل.

3- إتاحة الخدمة دون تمييز لأي سبب من الأسباب ولا يحق لها الامتناع عن هذه الإتاحة لهم بدون إبداء أسباب يخضع تقديرها لجهاز تنظيم الاتصالات.

4- تقديم جميع الخدمات بمستوى أداء يتطابق مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

5- تخصيص أرقام لخدمات الاتصالات بمراكز الإغاثة والطوارئ وبتوفير إمكانية الاتصالات بهذه المراكز من أي مكان وفي أي وقت وذلك دون سدادهم لأي مقابل، وتتضمن مراكز الإغاثة (خدمات المطافئ والإسعاف والنجدة والشرطة).

6- تخصيص فريق مدرب لتلقي استفسارات وشكاوى المستخدمين أو الشكاوى التي ترد على جهاز تنظيم الاتصالات والاستجابة لها والرد عليها في أقرب وقت ممكن.

7- لا يجوز لشركات المحمول تفعيل أي خدمة مدفوعة الأجر دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، كما يجب عليها توفير ونشر أكواد مجانية لإلغاء الاشتراك في هذه الخدمة.

(اليوم السابع)