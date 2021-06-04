لعبة ماين كرافت الأصلية minecraft أخر إصدار علي جميع الأجهزة في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت الأصلية، لعبة ماين كرافت لعبة من ألعاب الفيديو الشهيرة التي ظهرت لمرأة الأولى في عام 2009م، وقد تم إنشاؤها من قبل مطور ألعاب فيديو يسمى( ماركوس بيرسون)، وبعد ذلك قامت شركة مايكروسوفت بالاستيلاء على هذه اللعبة، وتعتمد اللعبة على عالم مكون من الكتل الثلاثية الأبعاد، ويقوم أي لاعب بنا أي شكل يريده او يتخيله بعد هدم تلك الكتل، وهذا ينمي الإبداع والخيال للاعبين.

لعبة ماين كرافت الأصلية

لتشغيل لعبة ماين كرافت على أي جهاز يعمل بنظام ال IOS مثل الأيفون وغيره من الأجهزة يتم الدخول علي أب ستوري من خلال متجر التطبيقات الخاص بالجهاز، ثم كتابة أسم اللعبة ماين كرافت في خانة البحث يتم القيام بشراء اللعبة ثم أنتظر حتي يتم تشغيلها وبعدها يتم تشغيل اللعبة على الجهاز والاستمتاع بها.

طريقة تشغيل Minecraft علي أجهزة الأندرويد

لتشغيل لعبة ماين كرافت على اجهزة الأندوريد نقوم بالدخول في البداية على هذا حيث يتم تحميل تطبيق يسمى (Google Opinion Rewards) من خلاله، وبعد تحميل التطبيق يتم فتحه والإجابة على جميع الاستطلاعات التي تظهر، حيث توفر هذه الإجابات رصيد يسمح بشراء اللعبة بكل سهولة وتشغيلها على الجهاز، وبعد التأكد من توفر الرصيد الكافي يتم التوجه إلى القائمة الرئيسة في التطبيق والضغط على هذا الاختيار (Send your play credit)، وبعد ذلك يتم التوجه إلى متجر التطبيقات والبحث عن اللعبة وتحميلها ثم تشغيلها على الجهاز والاستمتاع بها.

مميزات لعبة ماين كرافت الأصلية

وتتميز لعبة ماين كرافت أنه يمكن لعبه بشكل منفرد او الاتصال بالإنترنت ومشاركة مجموعة من الأصدقاء هذه اللعبة، وتتميز هذه اللعبة بأنها تتيح للاعب التعرف على أشكال متنوعة من التضاريس مثل الجبال والتلال والكهوف والمحيطات وغيرها، ولكن يجب الحذر من ترك الأطفال أو المراهقين ساعات طويلة للعب هذه اللعبة، لان لعبها بشكل مفرط قد يسبب الإدمان والتوحد.

كما يجب أن يراقب الأهل الأطفال أثناء لعب هذه اللعبة أو غيرها بشكل جماعي، لأنه قد يكون اللاعبين الآخرين سبب في تعلم الطفل بعض السلوكيات العنيفة والألفاظ الغير لائقة، ويوجد الكثير من الاصدارات لهذه اللعبة ليتمكن اللاعبين من تشغيلها على جميع أنواع الأجهزة المختلفة، ونقدم لكم بعض الطرق لتشغيل لعبة ماين كرافت:

اللعبة تعتمد على عنصر الحركة، وتحوي العديد من المشاهد، والتصميمات التي توفر للاعب إمكانية عمل مغامرة وسط تضاريس مصممة في هيئة مناطق جبلية.

تتوفر الأماكن المصممة في صورة أودية، وسهول، ويتنقل اللاعب فيما بينها بحثًا عن أعدائه، وأماكن اختبائهم، الشخصية الرئيسية باللعبة ماين كرافت هي ستيف، وهو الذي يقاوم الاعداء بمختلف معارك اللعبة