تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد على النايل سات والعرب سات 2021 .. محتوى كواكب القناة

تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد حيث يقبل على مشاهدتها الأطفال والمراهقين في الوطن العربي، وهي من أشهر القنوات المتخصصة التي تناسب الصغار في مختلف المراحل التعليمية، وتهدف القناة إلى ترسيخ وغرس القيم والأخلاق لدى الأطفال، بمزج المحتوى الذي تقدمه بين الترفيه والتعليم، وتحرص على اكسابهم المهارات المتنوعة وتنمية القدرة على الابتكار والإبداع، وذلك بتخصيص كوكب أو قسم لكل مجال، فيشير كوكب زمردة إلى فقرات خاصة بالفتيات، بينما يهتم كوكب المغامرة بالمنوعات المثيرة، وغيرها من الكواكب التي تقدم أشكال متنوعة، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة سبيس تون الجديد على النايل سات والعرب سات، وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يقدم كل جديد ومفيد للقراء .

تردد قناة سبيس تون الجديد 2021

تعددت قنوات الأطفال خلال الفترة الأخيرة وتتنافس كل قناة على جذب أكبر عدد من الأطفال، وذلك بتقديم ما يلبي كافة رغبات تلك الشريحة العمرية، وتبوأت قناة سبيس تون مكانة متقدمة في مجال القنوات المتخصصة في تقديم محتوى مناسب للأطفال، حيث تقدم مزيج من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي يناسب تلك المرحلة السنية، وتحرص على تنويع ما تقدمه ما بين أفلام ومسلسلات كرتون فضلًا عن مسلسلات الأنمي اليابانية، ويتسنى لراغبي متابعة بث قناة سبيس تون الجديد على العرب سات والنايل سات، أن يقوموا بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11785 27500 عمودي العرب سات 12341 27500 عمودي

كواكب قناة سبيس تون للأطفال

كوكب أبجد : يعرض البرامج التثقيفية والتربوية، بهدف تعليم الطفل وتأسيسه على التربية السليمة.

: كوكب أكشن : يختص بعرض مسلسلات ذات الطابع المثير والحركة والقتال والمطاردات والغموض.

: كوكب أفلام : يعني بتقديم الأفلام الكرتونية .

: كوكب تاريخ : يتخصص بتقديم الأحداث التي تمت في العصور القديمة وكذلك المسلسلات التاريخية .

: كوكب بون بون : يختص بجانب الترفيه المرح للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات .

: كوكب زمردة : يختص بتقديم البرامج والمسلسلات الخاصة بالفتيات.

: كوكب رياضة : يُعرض من خلاله كل ما يخص الجانب الرياضي وكذلك ألعاب ومسلسلات رياضية مثل رياضة كرة السلة والقدم ورياضات أخرى .

: كوكب كوميديا : يختص بالفكاهة والضحك والترفيه، ليرسم السرور والبسمة على وجوه الأطفال .

: كوكب مغامرات : يختص بعرض مسلسلات التشويق والإثارة والحركة.

: كوكب علوم : خاص بالمسلسلات الكرتونية العلمية، ويتناول بعض الاختراعات والابتكارات .

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أهم برامج قناة سبيس تون

تقدم القناة العديد من البرامج المنوعة ويتميز كل برنامج أنه لا يشبه الآخر، ما يغطي رغبات الأطفال واهتماماتهم، لذا يحرص أوليات الأمور على تشجيع ابنائهم على مشاهداتها :