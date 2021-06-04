عروض الانترنت stc تعد من أشهر الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت المنزلي ، وسوف نتعرف في هذا المقال على باقات الإنترنت بالتفصيل.

عروض الانترنت stc

تتيح شركة الاتصالات السعودية نوعين من باقات الإنترنت، وأهمها باقات الإنترنت للجوال وباقات الإنترنت المنزلي حيث: باقات الإنترنت المنزلي:

نجدها متنوعة بسرعات متفاوتة فمنها 500 و 100 و 200.

الباقات معتمدة بشكل أساسي على الألياف البصرية.

تفتيح إلى العميل إنترنت بلا حدود.

ويمكن للعملاء أن يشتركوا في هذه الباقات من خلال أكواد محددة.

اشتراك باقة 500 هو 2038.

كود اشتراك باقة 200 هو2037.

كود اشتراك باقة 100 ميجا هو 2036.

والطريقة التي يستخدمها العميل إرسال الرسالة التي يضع فيها الكود، ويترك مسافة ثم يكتب رقم الهاتف الجوال، ويرسل هذه الرسالة إلى الرقم 900.

وهنا يكون قد اشترك في الباقة.

باقات الجوال من stc

الشركة تقدم باقات الجوال المتنوعة، والتي يدفع العميل ثمن الباقي مسبقًا وأهمها:

باقات سوا اليوم.

بالإضافة إلى باقات سوا لايك.

كما تتيح الشركة باقات سوا شير.

بالإضافة إلى باقات سوا بوست.

وأيضا باقات سوا ستار.

ملاحظات على باقات الإنترنت المنزلية والجوال من stc

جميع الباقات التي تحدثنا عنها تمتلك الكثير من المزايا حيث يستطيع العملاء أن يحصلوا على هذه الباقة من خلال الاشتراكات.

فيجدوا الكثير من المفاجآت مثل سرعات الإنترنت غير المحدودة والمجانية.

بالإضافة إلى الدقائق المجانية.

وهذه الباقات قيمة الاشتراك تكون حسب الباقة.

نجد أن بعض الباقات تبدأ من 10 ريال ومن الممكن أن تصل الباقات إلى 220 ريال سعودي.

كما يستطيع إلغاء الاشتراك في هذه الباقات في أي وقت من خلال إرسال كود إلغاء الباقة حيث يرسل العميل الرسالة النصية التي تحتوي على الكود وهو 7797 إلى رقم 900.

تطبيق MY stc

يمكن من خلال هذا التطبيق أن تتعرف على العروض الحديثة التي توفرها الشركة أو يمكنك زيارة الموقع الرئيسي، ويختار الخدمة التي تناسبنا من خدمات الإنترنت، حيث يوجد الإنترنت السريع المنزلي أو إنترنت الجوال، ويمكن أن نقوم بتغيير الباقات القديمة بأسعار مناسبة.