نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي Pubg Uc 2021 برقم الـ Id واسترداد الهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي Pubg Uc 2021 تُعتبر بمثابة عملة إلكترونية افتراضية للتعامل بين اللاعبين في بيئة اللعبة، ومما لا شك فيه أن تُمثل عامل مساعد للاعب في تحقيق أهدافه في اللعبة، لذا يبحث الكثيرون بإستمرار عن طريقة الحصول عليها بشكل مضمون بعيدًا عن الهاكرز وعمليات النصب، لذا ننشر لكم طريقة الحصول على ذلك من خلال الموقع المعتمد الذي يوفر الكميات المطلوبة مقابل الخصم من رصيد بطاقتك الإلكترونية للدفع، من خلال وضع رقم معرف اللاعب ففي الخانة المخصصة له، حتى يتسنى للموقع الخصم من الرصيد المدفوع بشكل تلقائي.

شحن شدات ببجي Pubg Uc 2021

تتمثل أهمية شحن Pubg Uc 2021 في أنها تساعد اللاعب في المقام الأول في شراء واقتناء المهام الأساسية والعناصر المطلوبة من أسلحة وسكنات وملابس وذخيرة ومركبات، من أجل القيام بالمهام والواجبات التي تساعده على تخطي المستويات المتقدمة من اللعبة، والفوز على اللاعبين والحصول على الهدايا من خلال البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

كيفية شحن شدات ببجي برقم الـ id

أما عن خطوات شحن شدات ببجي المضمونة والأكيدة مقابل الخصم التلقائي من رصيد بطاقتك، فعليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: https://www.midasbuy.com .

. سـ يظهر لك الصفحة الرئيسية، اختر من القائمة المنسدلة شراء.

أدخل رقم معرف اللاعب أو الـ id.

اختر طريقة الدفع عن طريقة بطاقتك أو جوجل بلاي أو غيرها.

سجل رقم جوالك.

ثم اختار كمية شدات PUBG UC التي تريد الحصول عليها.

التي تريد الحصول عليها. تظهر لك كل كمية مقابل ما يعادلها من مبلغ مالي.

ثم اضغط على إدفع الآن.

سـَيصلك رسالة تأكيد بِالشحن والخصم المالي.

وطريقة استرداد الهدايا

كما يمكنك استرداد الهدايا من ببجي موبايل، من خلال اختيار استرداد ثم تسجيل الدخول وكتابة رقم المطلوب للتأكيد، ثم موافق كما هو موضح بالصورة التالية:

ويتزامن ذلك مع إطلاق اللعبة عدد من التحديثات الجديدة التي تتضمن المزيد من الإضافات الرائعة.

خطة مطوري اللعبة لمواجهة الهاكرز

ومن ناحية أخرى، نجح مطوري اللعبة وبعد طور عناء من النجاح في وضع خطة جديدة تعمل على حظر الهاكرز والغشاشين، وذلك بعد فترة طويلة من تسببهم في انسحاب الآلاف من اللاعبين، في الوقت الذي تم إضافة عدد من المهام والأسلحة الجديدة لبيئة اللعبة لمناسبة جهود خريطة كراكين.