نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 عبر الـ ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثُرت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة بين آلاف اللاعبين عن معرفة أسهل طريقة لـ شحن جواهر فري فاير free fire 2021 بشكل مضمون وموثوق 100% بعيدًا عن النصب والخداع الذي يقع تحت طائلته الكثيرين، بعد خداعهم بالحصول على الشحن مجاني وهو ما يجعلهم تحت رحمة الهاكرز والغش الواسع، وهو ما دفعنا إلى أن نشرح لكم كيفية وطريق الحصول على الماسات والجواهر بشكل شرعي مقابل المال من المواقع الرسمي المخصصة لذلك والتي تتمتع بمصداقية كبيرة، ويتم خصم مقابل الجواهر من خلال رقم معرف اللاعب الخاصة بك، أو ما يُطلق عليه رقم الـ id.

شحن جواهر فري فاير free fire 2021

جدير بالذكر أن لعبة فري فاير هي لعبة مشوقة ورائعة من نوع الباتل رويال الأكثر شهرة وانتشارًا في جميع أنحاء العالم على غرار ألعاب ببجي وفورت نايت، تعمل أيضًا الجوالات وعلى أنظمة IOS وAndroid ما يعني أنها متاحة على جميع الهواتف الذكية دون استثناء، وتتلخص أنه يتم وضعك وسط جزيرة عشوائية مليئة بالأدوات والأسلحة المختلفة متعددة المهام برفقة عدد من اللاعبين والمنافسين لك، ومن أجل الفوز لابد لك أن تتغلب على 49 منافس والبقاء على قيد الحياة منفردًا، ومن أجل ذلك لابد لك من الاستعانة بشحن الجواهر والحصول على الماسات التي تُمكنك من تخطي المستويات الأعلى والانتصار على اللاعبين.

خطوات السحن برقم الآي دي

أما عن خطوات شحن لعبة فري فاير بشكل سهل وسريع، فيتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني: https://shop2game.com/app.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية.

سيتم تخييرك بين لعبتين عليك اختيار free fire.

بعض الضغط عليها سيتم تخييرك بين التسجيل من خلال الفيس بوك أو رقم معرف اللاعب.

اختر رقم معرف اللاعب الخاص بك الـ ID.

حدد كمية الماسات والشحن.

سيظهر لك المبلغ الذي سيتم خصمه من بطاقتك.

اضغط موافق.

مع العلم أن يمكنك أيضًا الحصول على الجواهر من خلال بطاقات الجوجل بلاي الرسمية بعد تسجيل الكود واسم الدول ورقم الجوال.

الحصول على جواهر حدث عجلة الربيع

ومن جانبها أتاحت الصفحة الرسمية للعبة إمكانية الحصول على ما يقارب الـ 10 آلاف جوهرة، تحديدًا 9.999 ماسة من خلال المشاركة في حدث عجلة الربيع الاستثنائية، ويتم الحصول عليها من خلال تخطي المستويات اللاحقة في اللعبة والفوز على المنافسين، يمكن معرفة ذلك من خلال فيديو الحدث على اليوتيوب.