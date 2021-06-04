نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار خفية في شحن لعبة فري فاير 2021 تعرفها لأول مرة Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار خفية في شحن لعبة فري فاير 2021 تعرفها لأول مرة Garena Free Fire تمكنك من الحصول علي الألف الجواهر بطرق رسمية دون حظر أو خطر قد تتعرض له من قبل طرق مجهولة المصدر مثل التي انتشرت في المواقع مؤخرا، هنا سنتابع معكم الأسرار التي تمكنك من الوصول إلى اكبر عدد من الجواهر من اهم المواقع التابعة إلى شركة جرينا فري فاير.

أسرار خفية في شحن لعبة فري فاير

يعد اهتمام الملايين حول العالم وخاصة في العالم العربي للتعرف عن تفاصيل اقوي الألعاب المنتشرة علي المواقع الإلكترونية Garena Free Fire أمر ليس غريب وذلك لكمية الأثآر الكبيرة التي تبثها اللعبة التي خطفت عقول الكثيرون من الشباب وخاصة صغار العمر، فالأمر قد يتعلق اكثر بكيفية الشحن بسهولة ويسر دون خطوة علي حسابك من الرابط الرسمي للعبة فري فاير والاستفادة بأكبر عدد من جواهر فري فاير وخاصة بعد التحديث الجديد للعبة.



كيفية الفوز في Garena Free Fire

لكي تتمكن من الفوز في Garena Free Fire عليك باتباع أسرار فري فاير الجديدة التي لا يعرفها الملايين فان الوقت التي يجب عليك فتح مظلة النزول من الطائرة من الأسرار التي يجب عليك التعرف عليها جيدا كما يعد الابتعاد عن المدن الكبيرة المزدحمة من الأمور التي يجب مرعاتها، كما لا يعرف الكثيرون أن استخدام المركبات بشكل مفرط قد يعرض حياتك إلى الخطر، كما أن استخدام السماعات والدروع ومراقبة الخريطة المصغرة والتحرك ببطء من اهم الأشياء التي تساعدك في الفوز في هذه اللعبة الممتعة.

خطوات شحن Garena Free Fire

كشفت شركة قرينا free fire مؤخرا عن بعض الخطوات الجديدة في عمليات الشحن، حيث اصبح الأمر ميسر لكل من يرغب في شحن free fire فاصبح بإمكانك الآن الشحن عن طريق الموقع الرسمي للعبة من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:



الدخول علي موقع فري فاير. تسجيل الدخول علي الرابط الرسمي لموقع shop2game. تسجيل رقم id. الضغط علي رمز لعبة فري فاير. الضغط علي علم الدولة. كتابة عدد الجواهر التي ترغب فيها.

أسعار جواهر فري فاير في المملكة العربية السعودية

تختلف قيمة أسعار الجواهر من بلد إلى بلد آخر حيث تجد أن سعر شحن الجواهر في المملكة العربية السعودية كالتالي:

عند الحصول علي 100 جوهر يتم خصم من رصيدك 4 ريال سعودي.

عند الحصول على 210 جوهرة يتم خصم 8 ريال من رصيدك.

عند الحصول علي 530 جوهرة يتم خصم من رصيدك 20 ريال سعودي.

مع كل عملية شحن تقوم بها تحصل علي كمية مناسبة من الجواهر المجانية والتي تصل إلي 108 جوهرة مجانية مع كل عملية شحن تقوم بها.

أسعار الجواهر في الجزائر مع الهدايا

عند إتمام عملية شحن 210 جوهرة ستحصل على 21 جوهرة مجانية وهذا ما يعادل 500 دينار جزائري أي بقيمة 2 دولار تقريباً، وعند شحن 530 جوهرة ستحصل على 53 جوهرة هدية بقيمة 1150 دينار أي ما يعادل 5 دولار، ومن هنا ستجد أن قيمة الهدايا تتزايد مع زيادة فئة الشحن، حيث مع شحن 1080 تحصل على 108 هدية.

تحتاج في تحميل لعبة فري فاير توافر مساحة فارغة في جهازك الكمبيوتر لا تقل عن 30 جيجا، كما يجب أن يكون جهازك الكمبيوتر به رامات لا تقل عن 4 جيجا بايت، فيما يجب أن يكون نظام التشغيل 7 أو 8 أو 10 كما يفضل أن يكون المعالج من النوع الحديث الذي يتحمل قوة اللعبة وخاصة بعد التحديث الجديد.

وصلنا معكم إلي النهاية ونتمنى أن اكون قد أوضحت جيدا أسرار خفية في شحن لعبة فري فاير 2021.