كيف ارسل رساله لنفسي في الواتساب بسهولة وبطريقة سريعة جدًا وصحيحة

كيف ارسل رساله لنفسي في الواتساب بسهولة وبطريقة سريعة جدًا ، من المؤكد أن كل من كل مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية واتس أب يكونوا أحيانًا راغبين في إرسال رسالة عبر التطبيق ولكن ليس لأحد الأشخاص الموجودين في قائمة الاتصالات خاصتهم ؛ وإنما إلى أنفسهم بهدف حفظ ملاحظات أو روابط هامة أو غير ذلك غير ؛ أن الكثيرين لا يمكنهم عمل ذلك لأنهم لا يعرفون الطريقة ، ولذلك؛ فإن هذا المقال سوف يعرض لكم كيف ارسل رساله لنفسي في الواتساب بطريقة سهلة وسريعة.

كيف ارسل رساله لنفسي في الواتساب

في بعض الأحيان قد يحتاج أي من مستخدمي برنامج المراسلة الفورية واتس اب WhatsApp إلى القيام بإرسال رسالة عبر البرنامج إلى حسابهم الخاص سواء عند الرغبة في الاحتفاظ بمعلومة محددة أو بيانات خاصة أو غيرها ، ولقد تم التوصل إلى طريقة سليمة يمكن من خلالها أن يرسل المستخدم رسالة لنفسه عبر التطبيق ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر بالترتيب:

سوف تكون في حاجة إلى الحصول على تطبيق واتس مي WhatsMe وتثبيته على جهاز الجوال خاصتك أولًا، ويُمكنكم الحصول عليه من متجر جوجل بلاي.

حيث أن هذا البرنامج مُستخدم لإرسال رسالة عبر الواتس أب للأشخاص الآخرين بدون الحاجة إلى تسجيل الرقم، ويُمكن من خلال أيضًا التعرف على كيف ارسال رسالة لنفسي في الواتساب

وعند تثبيت البرنامج على الجهاز خاصتك؛ قم بفتحه ثم إدخال الرقم الخاصة بك بعد إدخال كود الدولة ثم الضغط على فتح المحادثة Open Chat وهنا سوف يتم تحويلك إلى صفحة تطبيق واتساب الرئيسية والتي يُمكنك من خلالها أن تبعت رسالة إلى نفسك بسهولة تامة، والصورة التالية توضح ذلك بالتفصيل.

كيف أرسل رسالة لنفسي في الواتساب للحاسوب

كما يتوفر برنامج آخر أيضًا متوافق مع نظام تشغيل ويندوز للحاسوب وهو برنامج WhatsMy من أجل إرسال رسالة من المستخدم إلى نفسه عبر الواتس أب ولكن يجب أن يكون تطبيق الواتس أب والحساب مفتوح على جهاز الكمبيوتر أولًا حتى يعمل التطبيق بشكل صحيح، وفي سياق آخر يذكر أن شركة ريلمي أطلقت هاتف Realme C3 الجديد وحش الألعاب بمواصفات مميزة وسعر اقتصادي متوافق مع إمكانيات الجهاز.

ويذكر أن الآونة الأخيرة ؛ قد شهدت العديد من التغييرات فيما يخص اعدادات الخصوصية في تطبيق واتس اب الرسمي ؛ الأمر الذي شهد درجة جدال كبيرة للغاية بين مستخدميند هذا التطبيق إلى أن قامت شركة واتس اب بتوضيح ماهية هذه التحديثات بالتفصيل وأنها لن تؤثر بشكل سلبي على خصوصية وحماية بيانات جميع المستخدمين.