تعرف بالخطوات طريقة شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي pubg mobile 2021

طريقة شحن شدات ببجي يحرص الكثير من مستخدمي لعبة ببجي عن الطريقة المضمونة والشرعية لشحن شدات ببجي حتى لا تقع تحت عبء مواقع الاحتيال، وننصح جميع اللاعبين والراغبين في شحنها خلال هذه الفترة لمتابعة المقال حتى النهاية، وذلك للتعرف على أفضل طريقة شحن شدات ببجي خلال هذه المرحلة، حتى لا يقع فريسة أو ضحية لتلك المواقع التي تنجح في سرقة جميع بياناته الشخصية وقد تتولى في النهاية الحساب.

طريقة شحن شدات ببجي

من أجل الحصول بشكل شرعي على مفاتيح الربط أو النقاط للاستفادة منها، يجب على اللاعب الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة، وفتح اللعبة ومشاهدة العديد من مقاطع الفيديو المعروضة على الموقع، من هنا يحصل على نقاط يمكن استبدالها بالشدات وشراء ما يحتاجه من معدات وأسلحة متطورة من أجل المشاركة في المعارك القتالية وتحقيق نتائج ممتازة والفوز بالعديد من المستويات والحصول على جوائز وهدايا مجانية من لعبة PUBG.

شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

يجب على اللاعب الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات PUB Mobile، ولكن يجب اتباع عدد من الخطوات المهمة لضمان شحن الشدات بنجاح:

ادخل إلى الموقع الرسمي للعبة PUBG.

اختر الدولة والعملة.

اكتب الرقم الذي يميز اللاعب.

اختر عدد القاطرات والعروض المتاحة من أجل اختيار الأفضل منها، وكلما زاد المال الذي تدفعه، ستحصل على المزيد من أدوات PUB، حيث يوجد عرض في حالة الشحن بقيمة 99.99 دولارًا، تحصل على 6000 شدة مجانا.

ادفع المبلغ من خلال طريقة الدفع التي تناسبك.

سوف تتلقى رمز تأكيد الشحن ويمكنك الاستمتاع باللعبة بعد ذلك.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة التفاصيل حول طريقة شحن شدات ببجي بشتى الطرق والخطوات اللازمة لذلك.