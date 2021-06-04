مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد Oppo A54 | مميزات هاتف أوبو اي 54

تستمر شركة أوبو في تقديم العديد من هواتف عائلة Oppo A والتي تقع ضمن سلسلة هواتف الفئة المتوسطة من هذه الهواتف Oppo A54 و Oppo A74 ، والجدير بالذكر أن أحدث هواتف هذه الفئة من أوبو تأتي بنسختين إحداهما مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G لكن للأسف لم تصل إلى الأسواق المصرية.

مواصفات هاتف Oppo A54:

‌يزن الهاتف 192 جراماً فهو خفيف نسبياً.

‌خامات ظهر الهاتف من البلاستيك كغيره من هواتف شركة أوبو.

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة أوبو ColorOs 7.2 ، مع توافر تحديثات لكلا من الواجهة ونظام التشغيل.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G ، كما يمكن تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين كذلك.

‌شاشة الهاتف 6.51 إنش من نوع IPS LCD بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل بمعدل كثافة 270 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 89.2% من جسم الهاتف ، مع درجة سطوع تحت الشمس تصل إلي 550 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio P35 والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر ، النوي الأربعة الأقوي بتردد 2.35 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A53.

‌يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع PowerVR GE8320.

‌يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات من سعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع رامات 6 جيجا.

الكاميرات:

‌الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

‌في ظهر الهاتف يوجد ثلاث كاميرات خلفية : الأولي 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم PDAF ، الثانية بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، أما الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير البورترية والعزل 2 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات HDR والتصوير panoramic ، كما يوجد فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق الكاميرا الأمامية أو الخلفية علي حد سواء.

البطارية ومواصفات أخري:

‌بطارية الهاتف بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer تدعم الشحن بقدرة 18 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type-C 2.0.

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو وهذا مناسب لفئة الهاتف الإقتصادية ، مع ذلك يتوافر مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن يتوفر دعم لشبكات الراديو FM.

‌يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo A54:

السعر الرسمي للهاتف 210 دولار لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ما يساوي 3290 جنية مصري.

مع اختلاف السعر في المحلات فقد يصل إلى 3100 جنية مصري.